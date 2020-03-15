更多編輯台推薦新聞：
對抗武漢肺炎 以色列想師法台灣
國際

對抗武漢肺炎 以色列想師法台灣

特派專欄／比利時關閉餐廳咖啡館 全民體驗社交疏離新生活
國際

特派專欄／比利時關閉餐廳咖啡館 全民體驗社交疏離新生活

爸爸是口罩國家隊 小學生日記刻下技術員光榮勳章
產經

爸爸是口罩國家隊 小學生日記刻下技術員光榮勳章

武漢肺炎衝擊各國高層 確診或在家上班愈見普遍
國際

武漢肺炎衝擊各國高層 確診或在家上班愈見普遍

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
戴資穎4年內3奪全英羽賽冠軍 將重返球后
首頁 / 國際

武漢肺炎疫情延燒 英政府將宣布70歲以上勿外出

最新更新：2020/03/15 22:03

（中央社記者戴雅真倫敦15日專電）英國武漢肺炎疫情延燒，據傳英國女王伊麗莎白二世已經離開倫敦的白金漢宮，前往溫莎城堡，而英國政府將會宣布建議70歲以上長者暫時不要外出，避免感染。

英國衛生大臣韓考克（Matt Hancock）今天接受英國廣播公司（BBC）訪問表示，政府將會建議70歲以上長者「在接下來數週內」都待在家中，避免感染。

他指出，這項建議還不會馬上生效，不過一旦生效，「將會延續相當長一段時間」。

由於英國目前的死者年齡都在60歲以上，且有疾病史，因此政府將建議70歲以上長者，以及有特定疾病的人即使未滿70歲，也都必須待在家中，日常雜貨與重要藥品都將宅配到家。

至於長者與體弱者勿外出的建議何時發布，韓考克表示：「現階段我不會給太多細節，我們會根據科學建議，在準備好時發布。」

韓考克表示，沒有症狀的民眾可以拜訪年長親友，但雙方要保持2公尺距離。

英國的2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）死亡人數截至14日上午9時累計達21人，確診病例1140例，包括一名母親與她的新生兒。英國政府面臨越來越大壓力，必須採行更強硬措施。

韓考克表示，面對可能將會增加的重症病患，國家醫療保健服務（NHS）目前缺乏呼吸器，政府將啟動類似戰時的緊急應變機制，加緊生產。車廠、武器製造商等都將被要求改動生產線，用以生產呼吸器。

韓考克指出，醫療體制將停止收治非緊急病患，並啟動大量訓練計畫，增補可以照護武漢肺炎重症患者的醫護人力。旅館可能被徵收，退休醫護人員也可能被召回，以填補不足的床位與人力。

此外，「太陽報」報導93歲的英國女王已經離開倫敦前往溫莎，若疫情進一步惡化，她將和98歲的菲立普親王前往山均漢姆堡（Sandringham）隔離。

王室消息人士表示：「女王健康良好，但我們認為她最好還是移動，很多員工對疫情都有點恐慌。女王最近與許多人見面，她再過幾週就滿94歲了，建議是她最好遠離這些傷害。」

他指出：「白金漢宮位於倫敦中心，而且比起其他產業有更多的工作人員，相對比較危險。」

女王13日曾因為疫情而延後訪問行程。據稱她每年5月例行舉辦的花園派對也被建議取消。（編輯：周永捷）1090315

延伸閱讀
憂美行動慢 舊金山人：美國防疫不及台灣一半防武漢肺炎 印尼總統促公務員學生在家上班上學確診武漢肺炎才知防疫的重要 NBA爵士戈貝爾捐1500萬

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報