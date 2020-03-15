武漢肺炎疫情延燒 英政府將宣布70歲以上勿外出

（中央社記者戴雅真倫敦15日專電）英國武漢肺炎疫情延燒，據傳英國女王伊麗莎白二世已經離開倫敦的白金漢宮，前往溫莎城堡，而英國政府將會宣布建議70歲以上長者暫時不要外出，避免感染。

英國衛生大臣韓考克（Matt Hancock）今天接受英國廣播公司（BBC）訪問表示，政府將會建議70歲以上長者「在接下來數週內」都待在家中，避免感染。

他指出，這項建議還不會馬上生效，不過一旦生效，「將會延續相當長一段時間」。

由於英國目前的死者年齡都在60歲以上，且有疾病史，因此政府將建議70歲以上長者，以及有特定疾病的人即使未滿70歲，也都必須待在家中，日常雜貨與重要藥品都將宅配到家。

至於長者與體弱者勿外出的建議何時發布，韓考克表示：「現階段我不會給太多細節，我們會根據科學建議，在準備好時發布。」

韓考克表示，沒有症狀的民眾可以拜訪年長親友，但雙方要保持2公尺距離。

英國的2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）死亡人數截至14日上午9時累計達21人，確診病例1140例，包括一名母親與她的新生兒。英國政府面臨越來越大壓力，必須採行更強硬措施。

韓考克表示，面對可能將會增加的重症病患，國家醫療保健服務（NHS）目前缺乏呼吸器，政府將啟動類似戰時的緊急應變機制，加緊生產。車廠、武器製造商等都將被要求改動生產線，用以生產呼吸器。

韓考克指出，醫療體制將停止收治非緊急病患，並啟動大量訓練計畫，增補可以照護武漢肺炎重症患者的醫護人力。旅館可能被徵收，退休醫護人員也可能被召回，以填補不足的床位與人力。

此外，「太陽報」報導93歲的英國女王已經離開倫敦前往溫莎，若疫情進一步惡化，她將和98歲的菲立普親王前往山均漢姆堡（Sandringham）隔離。

王室消息人士表示：「女王健康良好，但我們認為她最好還是移動，很多員工對疫情都有點恐慌。女王最近與許多人見面，她再過幾週就滿94歲了，建議是她最好遠離這些傷害。」

他指出：「白金漢宮位於倫敦中心，而且比起其他產業有更多的工作人員，相對比較危險。」

女王13日曾因為疫情而延後訪問行程。據稱她每年5月例行舉辦的花園派對也被建議取消。（編輯：周永捷）1090315