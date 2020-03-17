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美FDA授權 各州可批准開發武漢肺炎篩檢工具

最新更新：2020/03/17 11:56

（中央社華盛頓16日綜合外電報導）美國政府官員表示，美國食品暨藥物管理局（FDA）今天為加速武漢肺炎篩檢套件的開發踏出一步，同意變動監管（權限），讓各州可以批准在州內實驗室研發的檢測工具。

俗稱武漢肺炎的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）在美國各地蔓延開來，在總統川普試著加快讓民眾採檢時，FDA同意鬆綁監管。

這名不願具名的官員告訴路透社：「（這麼做的）目的是要讓美國有更快的篩檢能力。」

該名官員表示，新政策讓各州能選擇對州內實驗室研發與使用的檢測負起責任，這跟FDA上週賦予紐約州衛生署的權力類似。

該名官員說：「各州可以建立起一個體系，對授權這類篩檢負起責任，實驗室不會與FDA有交涉。」

該名官員說：「基本上這只是把權力賦予各州，讓他們去掌控那個流程。FDA將不會涉入那個過程，各州將接管批准程序，這擺脫了官僚的繁文縟節，將使批准流程比正常情況更快完成。」

根據翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）統計，美國有超過4660人感染武漢肺炎，並有85人死亡。（譯者：李晉緯/核稿：張曉雯）1090317

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