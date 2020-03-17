防武漢肺炎疫情 印尼伊斯蘭長老限制主麻日禮拜

擔任印尼清真寺協會主席的印尼前副總統尤素夫．卡拉（前排中）在伊斯蘭學者理事會開會，討論清真寺如何落實防止武漢肺炎擴散措施。中央社記者石秀娟雅加達社攝 107年3月17日

（中央社記者石秀娟雅加達17日專電）為控制武漢肺炎疫情，印尼伊斯蘭最高組織發布教令，對清真寺每週五的主麻日聚禮做出不同程度的限制，鼓勵穆斯林在家禮拜，並禁止確診武漢肺炎的信徒參加主麻日聚禮活動。

伊斯蘭學者理事會（Indonesian Ulema Council，MUI）昨天發布這項教令。擔任印尼清真寺協會（Indonesian Mosque Council ）主席的印尼前副總統尤素夫．卡拉（Jusuf Kalla）今天前往MUI開會，討論如何落實相關防疫措施。

尤素夫．卡拉今天會後受訪指出，「我們希望鼓勵穆斯林改為在家禮拜」。

今年伊斯蘭齋戒月預計4月底開始，齋戒月結束後的開齋節假期，穆斯林依例會返鄉與家人團聚。伊斯蘭學者理事會教令委員會主席哈山努汀（Hasanuddin Abdul Fatah）說，MUI呼籲民眾暫時不要返鄉，以減緩病毒散播。

根據MUI的教令，如果2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情散播已不可控制，這些地區的清真寺暫不可舉行週五主麻日聚禮或大型信徒聚會，直到疫情穩定下來；這段期間，穆斯林應改為在家禮拜（Zuhur）。

每週五是伊斯蘭教的主麻日，穆斯林必須到清真寺參加午間的集體禮拜，尤其是成年男性穆斯林，參加主麻日聚禮是一項義務。

MUI的教令指出，武漢肺炎疫情比較輕微的地區，清真寺仍可舉行主麻日聚禮，但穆斯林應減少彼此身體的接觸，自行攜帶祈禱用的地墊，並仔細洗手。

這份教令指出，確診武漢肺炎的穆斯林也不准參加清真寺的主麻日聚禮，或在其他地方舉辦任何可能製造疾病傳染機會的伊斯蘭活動，例如集體祈禱、誦讀可蘭經（Quran）以及任何與開齋節相關的活動。（編輯：王永志）1090317