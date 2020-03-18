歐盟封關30天 義荷西法德紛祭嚴厲政策防疫

（中央社布魯塞爾17日綜合外電報導）武漢肺炎擴散全球，歐洲已成疫情大流行震央，各國爭相採取嚴厲措施防疫，歐盟擬實施30天的暫時性外部邊境禁令，禁止外籍旅客在非必要情況下進入歐盟，相當於對全球封關。

歐盟擴大防疫陣線，義大利、荷蘭、西班牙、法國和德國等成員國紛紛宣布更嚴格的邊境措施，防堵2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）繼續在歐陸肆虐。

以下為法新社和路透社整理的幾個歐盟成員國防疫措施一覽：

●義大利

義大利今天要求入境者皆須自我隔離14天，除非僅短暫停留72小時，或可證明自己不得不出門工作。

衛生部和交通部發表聯合聲明說，相關措施生效期限至3月25日。

申請不受禁令限制者必須填寫申請表，並通報當局是否出現染病症狀，同時證明自己有「工作」等需求。

義大利當局表示：「實施這項禁令的目的在於遏止冠狀病毒引發的緊急狀況，以及阻止疫情擴散。」

義大利目前通報近2萬8000起確診病例，2100多人喪命。

●法國

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）昨晚要求民眾待在家裡，非必要不應出門。他說「我們處於戰爭中」， 不是在與軍隊或其他國家鬥爭，但敵人就在身邊，它是看不見摸不著的。

總理菲力普（Edouard Philippe）今天表示，如果英國未能採取與法國同樣嚴厲的封鎖措施來對抗疫情，法國可能不讓英國旅客入境。

菲力普告訴法國電視台，假如英國不祭出類似舉措，「我們很難接受英國公民在自己國家自由移動，然後進入法國領土」。

●荷蘭

荷蘭總理呂特（Mark Rutte）與其他歐盟領袖進行視訊會議後告訴荷蘭廣播基金會（NOS），荷蘭將禁止所有非歐盟旅客入境。

荷蘭外長也建議所有荷蘭公民，若非絕對必要應避免出國。

●德國

德國宣布即日起禁止非歐盟旅客入境，以遏止武漢肺炎疫情。

負責法蘭克福和慕尼黑2大國際機場邊境檢查的德國聯邦警察表示，即日起實施歐盟的國際航空禁令，禁止非歐盟旅客從空路或海路入境申根區，為期30天。

德國內政部公告，為抑制疫情，歐盟國家、英國、冰島、挪威、瑞士等國的公民及其家屬，以及擁有歐盟國家長期居留簽證的外國人可以入境和過境，其他人除非有急迫理由，不然將被拒絕入境。

德國內政部呼籲有意進入歐盟申根區的外國人隨身攜帶文件，證明入境的急迫性。

●西班牙

西班牙今天公布規模達2000億歐元（約新台幣6.7兆元）的防疫計畫，以幫助企業、保護勞工及其他受疫情影響的弱勢團體。

警方在與法國和葡萄牙接壤的邊境加強邊檢，拒絕外籍旅客入境，作為其中一項對抗疫情的嚴厲措施。

西班牙14日實施幾乎全國封鎖，作為政府宣布的15天國家緊急計畫的一部分，此舉影響4700萬人。總理桑傑士（Pedro Sanchez）說，所有人必須待在家中，除非是外出購買食物、藥品，前往醫院或工作，或處理其他緊急事務。（譯者：劉文瑜/核稿：曾依璇）1090318