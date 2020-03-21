武漢肺炎衝擊 印度旅遊從業人員7成可能失業

印度新德里市政府為控制武漢肺炎疫情傳播，令餐廳與商店3月20日起關閉到月底，在商圈附近仰賴乘客搭車的電動人力車和相關行業從業人員沒工作，聚著聊天。中央社記者康世人新德里攝 109年3月21日

（中央社記者康世人新德里21日電）因武漢肺炎防疫禁止外國人入境、停飛國際客機，印度旅遊業與交通業受重創，幾個印度的旅遊協會估計，這次疫情可能導致3800萬人失業，約占印度旅遊相關行業從業人員的7成。

印度政府為阻止2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）病例境外移入，陸續宣布外國人所持入境簽證失效、不允許國際客機降落等措施，導致旅遊業及相關的飯店業、交通運輸業和餐飲業受到重創。

由於不再有外國觀光客，加上民眾遵守政府要求多數待在家中，包括巴士、計程車和私人租車公司幾乎沒有生意。一家在新德里的私人租車公司老闆告訴中央社記者，業務大概減少8到9成。

優步（Uber）司機珊華（Anwar）說，在過去，只要他24小時都登入Uber叫車軟體，週六和週日一天至少可以賺5000盧比（新台幣2000元）。但3月武漢肺炎疫情爆發後，週六和週日只能大概賺100盧比（新台幣40元），差距很大，讓他不知道如何繼續日常生活。

新德里市政府為阻止疫情擴散，19日下令餐廳關閉。多數餐廳原本就因疫情導致客人比往常少，如今僅維持最少人力以提供外送和外帶的服務。

一名印度餐廳老闆說，從3月武漢肺炎疫情在德里爆發後，尤其是政府宣布餐廳關閉只准外送和外帶後，大概業績降了5到7成。

一家旅行社老闆桑吉夫（Sanjeev）表示，因為控制疫情所帶來的各地旅行管制，旅客幾乎都取消了機票、飯店和交通的預訂，旅遊業損失慘重，估計業績減少了9成或更多。

尤其是新德里首個武漢肺炎確診案例曾在飯店舉辦生日宴會，更衝擊這間飯店的生意。

世界旅遊觀光協會（World Travel and Tourism Council,WTTC）印度分會、印度旅遊和飯店業協會（Federation of Associations in Indian Tourism and Hospitality,FAITH）及印度工業總會（Confederation of Indian Industry,CII）及其他協會表示，武漢肺炎疫情可能導致3800萬名旅遊相關從業人員失業，約占旅遊業和飯店業總勞動力的70%。

FAITH致信印度總理莫迪，呼籲印度政府提供12個月支持資金，讓受影響的旅遊業員工能領到基本薪資。

印度旅遊業去年已經因為印度經濟景氣不佳、油價高漲和航空公司倒閉等問題，出現多年來罕見的大蕭條，甚至有幾家超過百年的旅行社倒閉。FAITH告訴印度時報（Times of India），由於武漢肺炎大流行，印度旅遊業正在關注全印度相關業者的破產、倒閉和大規模失業問題。

根據統計，印度旅遊業的外匯交易額超過280億美元（約合新台幣8476億元），印度國內旅遊活動收入也超過2兆盧比（約和新台幣8000億元），如果因疫情受到嚴重衝擊，也將嚴重影響已經疲軟多時的印度經濟。

莫迪19日下令財政部長希塔拉曼（Nirmala Sitharaman）領導成立武漢肺炎經濟應急工作小組，盡全力降低疫情危機帶來的經濟影響。她昨天會見民航、中小企業、畜牧與乳製品業及漁業代表，聽取意見，但尚未提出拯救經濟的方案。（編輯：馮昭）1090321

由於印度政府呼籲民眾盡量待在家中減少外出，且新德里關閉商店與餐廳，街上車輛比往常少很多。圖為南德里一商圈外沒什麼人要停車，泊車小弟很清閒。中央社記者康世人新德里攝 109年3月21日