防護裝備不足 印尼6醫師1護士武漢肺炎病逝

（中央社記者石秀娟雅加達23日專電）印尼已有6名醫生、一名護士因武漢肺炎病逝。有多名醫護人員反映防護物資短缺，甚至用雨衣當防護衣；也有抱怨疫情不透明，甚至接到轉診時不知道患者是否確診武漢肺炎。

印尼醫學會理事會（PB IDI）22日晚間在推特（Twitter）發文哀悼6名因2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）病逝的醫生，他們都是醫學會會員。另外，日前印尼媒體雅加達郵報（Jakarta Post）報導，照顧武漢肺炎患者的一名37歲護士過世。

截至22日，印尼政府通報514例武漢肺炎確診，死亡48人。其中有多少名醫護人員，政府先前從未說明。直到印尼媒體近日報導3名醫生因武漢肺炎病逝，政府22日記者會後新聞稿首度證實。印尼醫學會稍晚則發出推文，表示已有6名醫生罹難。

其中一名病逝醫生是服務於雅加達近郊、西爪哇省（West Jave）茂物市（Bogor）一間醫院的佐科（Djoko Judodjoko）。佐科的親戚、印尼大學公衛系流行病學專家潘杜（Pandu Riono）在推特發文悼念，遺憾自己未能督促政府積極防疫。

潘杜在推文指出，佐科因照顧武漢肺炎患者而遭感染，也有其他醫護人員因染疫離世，政府無法提供醫護人員足夠的個人防護裝備（PPE）讓人難以原諒。

印尼知名作家及演員拉迪提亞（Raditya Dika）22日在社群媒體Instagram發文，哀悼當醫生的高中同學因照顧武漢肺炎患者而感染，不幸去世，今年34歲。

拉迪提亞並沒有提到同學的名字，他呼籲民眾不要輕忽病毒，每個人都可能被感染。如果可以的話，就盡量待在家，並捐款資助醫護人員取得個人防護裝備。同時不要囤積口罩、手套等，醫護人員更需要這些物資。

隨著2019冠狀病毒疾病疫情升溫，印尼多處傳出醫護人員防護物資短缺消息。日前西爪哇省南部打橫市（Tasikmalaya）國營的蘇卡左區域總醫院（Soekardjo Regional General Hospital）醫護人員缺乏防護衣，運送疑似武漢肺炎病患轉診時穿著藍色拋棄式雨衣。

打橫市衛生官員向論壇新聞（Tribunnews）表示，知道拋棄式雨衣防護不足，但打橫市只有10套個人防護裝備，使用於不同醫院，因此買了100套雨衣給醫護人員。

位在東爪哇泗水（Surabaya）的艾爾朗加大學總醫院（Airlangga University General Hospital）發言人尼利（Nily Setyorini）指出，武漢肺炎病患湧入，醫院連身型防護衣、面罩快用完了，如果沒辦法有更多補給，只能使用雨衣。

病逝的37歲護士服務於雅加達的蘇里安提沙洛索醫院（Sulianti Saroso Infectious Diseases Hospital），是印尼最大的傳染病醫院。

雅加達郵報日前引述蘇里安提沙洛索醫院護士的說法報導，過去禽流感爆發時，她在照顧病患時就知道他們是否確診，這對工作有很大幫助，但現在缺乏武漢肺炎疫情資訊，「我們不知道疑似患者是不是確診，這讓我很擔心」。（編輯：馮昭）1090323