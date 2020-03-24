武漢肺炎全球逾30萬例 譚德塞：大流行正在加快

（中央社記者唐佩君布魯塞爾23日專電）世界衛生組織秘書長譚德塞今天表示，2019冠狀病毒疾病全球報告已逾30萬病例，這個數字令人心碎，由於大流行正在加快，他呼籲各國不能僅靠防守，也必須加強測試。

譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）今天下午在世衛組織（WHO）日內瓦舉行記者會時對目前2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情提出看法。

根據WHO截至今天上午資訊，目前共有189國報告確診病例，累計達33萬例。

針對這個數字，他說這令人心碎，說明自第一個報告病例至10萬病例經歷67天、接下來增加至20萬病例花了11天，而至30萬病例卻只花了4天，強調疫情全球大流行正在加速中。

他說，不能僅靠防守就贏得比賽，也必須進攻。各國要求人們待在家和其他遠離措施可以減緩病毒傳播，但這只是防禦，為贏得勝利，各國需要攻擊，也就是積極測試每個可疑病例、追蹤和隔離每個密切的聯繫者，還可以改變大流行的軌跡。

譚德塞說，解決疫情需要全球政治承諾和協調，他本週將要求20國集團（G20）領袖共同努力，以提高個人防護裝備及醫療設備產量，除取消出口禁令還要確保公平分配。

他提到一些小型、觀察性和非隨機的研究不是目前所需藥物的答案，當參與大型研究的國家越多，就可以更快地獲得關於藥物有效性的結果，並進而挽救更多的生命。

此外，今天記者會一開始，國際足球總會（FIFA）主席英凡提諾（Gianni Infantino）到現場，表達足球界同心支持對抗病毒。先前FIFA已向WHO捐贈1000萬美金。

英凡提諾表示，此時全球需要團隊合作來對抗冠狀病毒，FIFA與WHO合作發起「傳遞訊息，消滅病毒」運動，呼籲每人採取5項重要措施，維護個人健康，包括洗手，注意咳嗽禮儀，不觸摸臉部，與他人保持距離，感覺不適居家休息。（編輯：張佑之）1090324