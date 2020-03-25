土耳其武漢肺炎增343例 累計1872確診44死

（中央社記者何宏儒安卡拉24日專電）土耳其衛生部長克扎深夜指出，境內今天新增343起武漢肺炎病例、7人不治，使得累計確診數來到1872例，共44人死亡。

克扎（Fahrettin Koca）深夜發推文指出，過去24小時對3952名疑似病例進行檢測，有343人對武漢肺炎呈現陽性反應，「7名病患不治，其中一人為慢性阻塞性肺病（COPD）患者，6人為年長者」。

克扎昨天透露，俗稱武漢肺炎的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）「已經擴散到幾乎全國各地」。內政部擴大防疫，於今天宣布包括巿區公車和長途巴士在內，公車最多只能運用半數載客能量，且相鄰乘客間須保留空間以保持距離。

同時，超級巿場和傳統商店的營業時間限定上午9時至晚間9時，且須根據賣場空間大小限制可同時進場人數，每10平方公尺空間只能開放一名顧客入場。

國防部長艾卡（Hulusi Akar）今天稍早表示，沒有軍事人員感染武漢肺炎。他並宣布土耳其武裝部隊已經成立一個監管軍事機構和各司令部抗疫措施的中心，以減緩2019冠狀病毒疾病散播。

艾卡指出，武裝部隊也投入口罩和消毒殺菌劑生產，除滿足軍方需求之外，也可提供民用。（編輯：陳政一）1090325