即使鎖國 印度武漢肺炎疫情續升溫

（中央社記者康世人新德里27日專電）儘管執行印度史上最大的全國封鎖措施以阻止武漢肺炎疫情蔓延，但印度累計確診病例今天續上升到640例，且昨天有7起死亡病例，成為單日死亡病例最多的紀錄。

印度從25日零時起執行全國封鎖21天的政策，似乎尚未出現效果。根據印度衛生與家庭福利部截至上午9時的統計，確診病例已累計達640例，其中有66人痊癒；累計死亡病例達到17例，昨天一天有7名確診病例死亡，成為印度疫情爆發以來單日最多確診病例死亡。

世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）已表示，印度和許多國家正在實施封鎖措施以遏制2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情，但這樣還不足以根除致命的病毒。

他呼籲各國應利用這段封鎖期間，擴大病毒檢測、追蹤和尋找病例、隔離和治療確診病例等攻擊病毒的措施。

經常在還沒有考慮衝擊及提供完整配套和準備前就貿然實施政策的印度政府，昨天宣布向窮人、社會弱勢族群、婦女和醫療人員提供1.7兆盧比（新台幣6800億元）的救濟方案。但由於牽涉到龐大物流與資金分配挑戰，這項救濟方案是否能夠真的救急，仍讓許多印度專家提出質疑。

此外，印度中央與地方政府調整先前一些沒有符合實際狀況的措施，例如食品與蔬菜商店一天只能開2到3個小時的限制營業政策，造成民眾搶購物資，現已放寬這些商店可每週7天、24小時營業；肉鋪也重新開放營業，讓民眾不必擔心物資不足。

新德里警方下令所有警察不得騷擾提供食品、餐點和生活必需品遞送的Flipkart、亞馬遜（Amazon）等線上商店送貨員，讓線上商店正常提供民眾必須物資。

不過，許多印度民眾在接受中央社記者訪問時仍說，印度政府的政策經常變來變去，誰知道接下來又有什麼變化。為保險起見，還是必須多買些可長期保存的食品和日常必需品囤在家中。他們反過來勸告外國人，必須這樣做才能保障自己的日常生活。

由於印度全國封鎖政策要到4月15日結束，國際商業客機不允許降落印度政策也延長到格林威治時間4月14日晚間6時30分。但這項禁止降落政策不包括國際貨機。（編輯：馮昭）1090327