捷克採購試劑盒錯誤率8成 中國使館：使用不當

（中央社台北28日電）針對有捷克專家指控從中國採購的2019冠狀病毒試劑盒錯誤率達80%，中國駐捷克大使館昨天發文引述捷克有關官員說法，指這是捷方人員使用方法不當所致。

捷克電台（Czech Radio）旗下新聞網站iRozhlas 23日報導，在東北部奧斯特拉瓦（Ostrava）大學任教的衛生專家斯伏辛諾娃（Pavla Svrčinová）表示，21日在大學醫院測試這批快篩試劑盒，結果發現錯誤率約80%。

對此，中國駐捷克大使館發言人就「媒體炒作從中國公司採購的新冠肺炎病毒快速檢測試劑盒錯誤率問題」發表書面說明稱，他們注意到上述報導並立即著手向有關方面了解核實情況。

發言人說，捷克防疫工作負責人、衛生部副部長、流行病學專家普萊穆拉（Roman Prymula）已作出澄清，指出所謂80%錯誤率的說法是不正確的，該檢測是指向性檢測，如果要確診，還需進行PCR（核酸）檢測。

發言人並引述捷克第一副總理兼內務部長哈瑪謝克（Jan Hamacek）表示，有關情況是由於捷方人員「使用方法不當」所造成，並稱中國相關公司也就此作出澄清，提醒捷方檢測時須嚴格按照有關說明規範操作。

據中國官媒新華社此前報導，這批病毒快速檢測試劑盒是捷克向中國訂購的，總共有15萬套，18日由捷克軍機運抵布拉格。據稱試劑盒最快20多分鐘能檢測出結果，而捷克原本使用的檢測設備需要6小時。（編輯：楊昇儒/周慧盈）1090328