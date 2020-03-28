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伊朗總統：醫衛基礎夠優 不怕武漢肺炎進入高峰

最新更新：2020/03/28 21:09

（中央社記者何宏儒安卡拉28日專電）「遭制裁國家竟可挺住，可能令舉世訝異。」伊朗總統羅哈尼認為當局因應武漢肺炎得宜，避免其他國家那種危機，並強調醫療衛生基礎設施夠精良，準備好因應可能的疫情高峰。

伊朗是武漢肺炎疫情最嚴重的國家之一。衛生部於28日指出，過去24小時新增俗稱武漢肺炎的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）139人不治、 3076起確診病例，使得累計死亡病例來到2517例、累計病例數達3萬5408例。

半官方的塔斯尼姆通訊社（Tasnim News Agency）報導，羅哈尼（Hassan Rouhani）今天上午出席在德黑蘭舉行的2019冠狀病毒疾病監管全國本部會議時表示，已分配20%新年度政府預算用於對抗武漢肺炎，並強調儘管蒙受外國制裁，伊朗的醫療照護體系強健且設備齊全。

他表示，已將相當於1/5政府年度預算的1兆里亞爾（約3273萬美元）指定用於遏制武漢肺炎。

羅哈尼說：「這可能令舉世訝異，一個遭受制裁的國家竟然有辦法讓醫院設備齊全、醫護人員和護士鬥志高昂。」

國營英語電視台新聞電視台（Press TV）報導，羅哈尼提到，伊朗的醫療保健基礎設施夠精良，準備好對抗可能進入高峰的武漢肺炎疫情。

他說，伊朗致力避免「其他國家面臨的那種危機」，諸如糧食和重要醫療用品短缺等。羅哈尼指出：「我們的衛生基礎建設堅實，不但可以挺過當前情況，我們的醫生和護也準備好因應可能的（疫情）高峰。」

他還表示，伊朗武漢肺炎患者9成醫療費由政府支付，不像一些國家的病患自付額高達1500美元才能夠獲得類似服務。（編輯：高照芬）1090328

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