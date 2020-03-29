中東各國採取強硬防疫措施 引發侵犯人權疑慮

（中央社開羅29日綜合外電報導）中東各國採取大規模措施對抗武漢肺炎疫情，包括出動裝甲車在街上巡邏、逮捕數百名違反規定的民眾，以及監控智慧型手機等，引發部分人士擔心，這些舉動有侵犯人權之虞。

法新社報導，世界各國對抗2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情大流行之際，超過30億人的生活受封鎖措施影響，還有部分地區人民遭到嚴格監控。

雖然各界普遍接受，有必要採取強而有力的措施來減緩疫情傳播速度，但仍有反對者擔心，獨裁國家防疫過火，會在武漢肺炎公衛危機結束後，依然保留部分強硬的新緊急措施。

中東和北非國家的情況尤其令人擔憂。這些國家普遍人權紀錄不佳，位居全球排名末段班，當中不少獨裁政權得以在大抵不受反對的情況下，加強安全機制，且有許多國家長期飽受政治動盪和經濟困境之苦。

在摩洛哥和約旦等國家境內，可以看見軍用車在空蕩蕩的街道上巡邏，以落實宵禁或封鎖措施。這與去年導致阿爾及利亞、伊拉克、黎巴嫩和蘇丹領袖下台的大規模抗議浪潮形成鮮明對比。

根據各國和世界衛生組織（WHO）公布的數據，截至28日，上述地區已有3萬5618起武漢肺炎確診病例，當中2291人不治。

在約旦，已有數百人因違反宵禁被捕；在摩洛哥，逮捕違反者的行為甚至在社群媒體上備受稱讚。（譯者：李宛諭/核稿：楊昭彥）1090329