更多編輯台推薦新聞：
專訪／台灣繪者高妍畫沙洲男孩 勾勒村上春樹父子情
文化

專訪／台灣繪者高妍畫沙洲男孩 勾勒村上春樹父子情

憂東京武漢肺炎疫情 日本年輕人連夜搭車離城
國際

憂東京武漢肺炎疫情 日本年輕人連夜搭車離城

專題／掌握口罩心臟關鍵布料 康那香搬出塵封5年機台
產經

專題／掌握口罩心臟關鍵布料 康那香搬出塵封5年機台

專訪／鑽石公主號旅程意外延長 麥氏父子歷劫歸來說心情
生活

專訪／鑽石公主號旅程意外延長 麥氏父子歷劫歸來說心情

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際

美死亡病例1個月翻倍跳 裴洛西痛批川普失誤致命

最新更新：2020/03/30 11:12
影片來源：CNN

（中央社華盛頓29日綜合外電報導）美國報首起武漢肺炎死亡病例後，數字1個月內增到千例，今天再翻倍到約2200例，專家更預測疫情恐將奪走20萬性命，國會議員因此痛批總統川普最初太過大意，造成無謂的犧牲。

法新社報導，隨著壓力、不確定性和疲憊感在全美各地持續升高，聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）將責任歸咎於總統川普，認為川普在美國疫情初期選擇冷處理，導致寶貴性命無謂殞落。

裴洛西在美國有線電視新聞網（CNN）節目「美國國情」（State of the Union）上表示，川普最初拒絕承認疫情嚴重性招致「致命」後果，她還說：「別在人民喪命的時候胡搞瞎搞，總統先生。」

美國國家過敏與傳染病研究院（NIAID）主任佛奇（Anthony Fauci）稍早粗估，疫情會導致約10萬到20萬人喪命，「數百萬起病例」。

但身為川普政府武漢肺炎工作小組主要成員、對許多美國民眾來說象徵當局安慰人心聲音的佛奇接著補充說，疫情「是個移動標靶，很容易出錯，誤導民眾」。

根據路透社報導，疫情重災區加州洛杉磯居民布朗（Jason Brown）表示，佛奇的預測令人害怕。布朗曾在電子媒體工作，日前受疫情牽連遭到裁員。

27歲的他表示：「我覺得（疫情）一直擴大、擴大、擴大，也沒有疫苗，美國許多人似乎並不把它當一回事，所以我認為事態只會愈來愈嚴峻。」

美國2月29日通報境內第一起武漢肺炎死亡病例，不到1個月數字增至1000例，本週才過兩天數字又翻倍來到2200例左右。根據約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）統計，美國總病例達12萬4763例，高居全球首位。

相較之下，美國2018年到2019年的流感疫情造成3萬4000人死亡。

根據美國疾病管制暨預防中心（CDC），自2010年以來，流感每年在美國造成1萬2000人到6萬1000人死亡；1918年到1919年的西班牙流感在美國奪走67萬5000條性命。（譯者：李佩珊/核稿：蔡佳敏）1090330

延伸閱讀
美國鄉村歌手喬迪菲染武漢肺炎兩天過世 享壽61歲美國武漢肺炎新增518死 紐約州創單日死亡新高武漢肺炎襲美 專家：美國恐多達20萬人死於疫情

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報