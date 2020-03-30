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防疫情擴散 馬來西亞緊縮公共交通運行時間

最新更新：2020/03/30 15:30

（中央社記者郭朝河吉隆坡30日專電）馬來西亞國防部長依斯邁沙比利宣布，為防止武漢肺炎疫情擴散，將緊縮目前的行動管制令，除了規定商業場所的營業時間外，也縮短公共交通工具的營運時間。

依斯邁沙比利（Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob）今天召開記者會表示，國內疫情持續居高不下，經過商討後決定緊縮目前的行動管制令。

其中，外送服務與加油站等商業場所的營業時間縮至早上8時至晚上8時；公共交通工具(公車、捷運和單軌電車)服務時間為早上6時至早上10時，下午5時至晚上10時；計程車與網路叫車的服務時間為早上6時至晚上10時。

另外，除了大眾運輸業外，所有私人交通工具都只限乘搭一人，且允許外出時間為早上6時至晚上10時。

依斯邁沙比利也宣布，較早前政府制定3層式口罩最高價為2令吉，但後來坊間反映價格太高，所以將最高價降至1.5令吉（約新台幣10.43元）。他補充，目前國內口罩生產供不應求，市售口罩多數為進口，因此政府將隨時檢討口罩價格，並盡量照顧全民的需求。

另一方面，馬來西亞人力資源部今天發表聲明，為了確保私人企業依法按時發工資，將允許私人企業的人事部和財務部員工回到辦公室處理公事。不過，這些員工只能在3月31日或4月1日其中一天回到公司，每家公司僅限最多2人。(編輯：韋樞)1090330

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