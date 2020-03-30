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川普推瘧疾藥物治武漢肺炎 美國當局准有限使用

最新更新：2020/03/30 15:55

（中央社華盛頓29日綜合外電報導­）美國總統川普日前力推兩種抗瘧疾藥物用來治療武漢肺炎，美國食品暨藥物管理局（FDA）已經發布聲明，同意有限緊急使用氯奎寧與羥氯奎寧來治療武漢肺炎患者。

法新社報導，目前相關單位正在研究抗瘧疾藥物氯奎寧（Chloroquine）及羥氯奎寧（hydroxychloroquine），是否可用於治療武漢肺炎。

美國衛生及公共服務部（US Department of Health and Human Services）今天聲明指出，在臨床實驗尚未有切實結果的情況下，FDA已經准許醫生向住院的武漢肺炎青少年患者及成年患者，開立這兩種藥物的處方箋和配藥，這項作法是適當的。

川普上週曾表示，氯奎寧和羥氯奎寧可能是「上帝的禮物」，儘管有科學家提出警告，過度誇大這未經驗證的治療方式，實具危險性。

包括美國國家過敏與傳染病研究院（National Institute of Allergy and Infectious Diseases）主任佛奇（Anthony Fauci）在內的許多研究人員，都已呼籲大眾持審慎態度，直到更大規模的臨床實驗能驗證這些小型研究結果。

美國兩大醫藥機構─國家衛生研究院（National Institutes of Health）與美國生物醫學高級研究與發展管理局（U.S. Biomedical Advanced Research and Development Authority），目前正在計劃進行此類實驗。

科學界部分人士擔心川普為兩種藥物背書，可能導致真正需要這些藥物的紅斑狼瘡與類風濕關節炎病患用藥匱乏。

根據約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）追蹤資料，目前為止美國有超過14萬人感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎），並有2489人病亡。（譯者：紀錦玲/核稿：陳彥鈞）1090330

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