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印尼將禁外國旅客入境與轉機 少數狀況例外

最新更新：2020/03/31 16:31
為控制武漢肺炎疫情，印尼即將禁止所有外國旅客入境或轉機，僅少數旅客例外。圖為印尼民族獨立紀念碑，也是雅加達知名地標，因武漢肺炎疫情對外關閉。中央社記者石秀娟雅加達攝　109年3月31日
為控制武漢肺炎疫情，印尼即將禁止所有外國旅客入境或轉機，僅少數旅客例外。圖為印尼民族獨立紀念碑，也是雅加達知名地標，因武漢肺炎疫情對外關閉。中央社記者石秀娟雅加達攝　109年3月31日

（中央社記者石秀娟雅加達31日專電）為控制武漢肺炎疫情，印尼政府即將禁止所有外國旅客入境或轉機，只有持工作簽、永久居留許可、外交簽證等外國人士例外。

印尼外交部長勒特諾（Retno Marsudi）今天宣布印尼將採行接近全面入境管制的措施，以防範2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情擴散。

勒特諾指出，稍早總統佐科威（Joko Widodo）召集部分內閣成員開會，在會中指示境管措施應更嚴格，因此決定原則上暫停所有外國旅客入境或過境。

勒特諾表示，不受這項限制的包括持有工作簽（KITAS）、永久居留證（KITAP）以及外交簽證等外國人士。

她表示，這項政策很快會實施，細節將再宣布。

印尼自3月20日零時起暫時禁止所有外國旅客以免簽、落地簽、外交簽證及公務簽證入境，要求所有外國旅客入境必須申請符合旅行目的的簽證，並出示健康證明。這項措施原定實施一個月，但今天提早宣布更嚴格的措施。

印尼30日通報單日新增130例武漢肺炎確診，全國累計確診1285例；死亡新增12例，累計114人不治。另64人康復。（編輯：周永捷）1090331

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