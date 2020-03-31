世衛：亞太地區疫情尚無絕期 慎防社區大感染

（中央社北京31日綜合外電報導）世界衛生組織官員今天表示，亞太地區的武漢肺炎疫情「離結束還很遙遠」，目前遏止病毒散播的防疫措施不過是為各國爭取時間，為大規模社區感染做準備。

世界衛生組織（WHO）西太平洋區域主任葛西健（Takeshi Kasai）表示，即便窮盡一切措施，只要大流行持續下去，亞太地區的感染風險就不會解除。

2019年底中國傳出武漢肺炎首例之後，目前全球已有超過78萬人染疫，美國、義大利及西班牙的確診人數皆超過中國。

葛西在線上媒體簡報指出：「我要釐清的是，亞洲與太平洋的疫情離結束還很遙遠。這會是場漫長的戰役，我們千萬不能掉以輕心。」

「我們需要各國持續為大規模社區感染做好準備。」

他說，資源有限的國家應列為首要順位，例如太平洋島國，這些國家必須把樣本送交其他國家檢驗，而運輸限制使得送驗更加困難。

葛西警告，確診人數趨緩的國家仍不該鬆懈，否則疫情恐捲土重來。

世衛技術顧問葛瑞菲斯（Matthew Griffiths）則說，世衛不預期任何國家能倖免，因為這種病毒最終會流竄各處。

葛瑞菲斯在簡報會中援引曾赴海外旅遊的新加坡及南韓確診案例指出：「這個區域的一些國家和地區拉平了曲線，但又有新的地方冒出疫情，境外移入也仍令人擔憂。」

他說，目前疫情的焦點在歐洲，不過很可能移轉至其他地區。（譯者：鄭詩韻/核稿：陳昱婷）1090331