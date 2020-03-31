澳洲武漢肺炎病例增幅放緩 專家籲勿掉以輕心

（中央社雪梨31日綜合外電報導）澳洲政府今天表示，境內武漢肺炎新增確診人數出現放緩趨勢，但官員呼籲民眾勿掉以輕心，並強調有必要採取更嚴格的社交距離政策。

澳洲衛生部長韓特（Greg Hunt）今天通報，境內累計有4400例2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）確診，但過去3天平均病例增加速度已由一週前的25%至30%降至9%。

韓特表示，目前有50名病患在加護病房接受治療，另有20名患者仰賴呼吸器，病逝人數維持在19人。澳洲總人口接近2500萬。

澳洲當局為確保民眾遵守防疫規則，動用強大權力對任何違規者處以巨額罰款和可能入獄罰則。這些規範包含禁止2人以上聚會。

韓特在電視記者會上還說，以目前超過23萬澳洲人接受篩檢計算，澳洲的武漢肺炎死亡率不到1%，遠低於部分國家公布的10%。這暗示「病患人數上升曲線出現走緩的初步正面跡象」。「這是所有澳洲人促成的成就。」

不過，澳大拉西亞傳染防治學院（Australasian College for Infection Prevention and Control）院長魯索（Philip Russo）表示，要說增幅趨緩「為時尚早」。

他說：「我們需要見到每日新增病例減少持續數週。目前所見很可能只是日常變化。」（譯者：吳昇鴻/核稿：張正芊）1090331