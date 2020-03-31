更多編輯台推薦新聞：
抗武漢肺炎新招 巴拿馬男女不准同日出門
國際

抗武漢肺炎新招 巴拿馬男女不准同日出門

Focus Taiwan讓你聽新聞 幫你用英文聊台灣時事
生活

Focus Taiwan讓你聽新聞 幫你用英文聊台灣時事

美國武漢肺炎抗疫募款 新好男孩怪奇比莉視訊接力獻唱
娛樂

美國武漢肺炎抗疫募款 新好男孩怪奇比莉視訊接力獻唱

郝柏村一生軍人本色 抗戰老兵見證歷史
政治

郝柏村一生軍人本色 抗戰老兵見證歷史

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際

澳洲武漢肺炎病例增幅放緩 專家籲勿掉以輕心

最新更新：2020/03/31 18:14

（中央社雪梨31日綜合外電報導）澳洲政府今天表示，境內武漢肺炎新增確診人數出現放緩趨勢，但官員呼籲民眾勿掉以輕心，並強調有必要採取更嚴格的社交距離政策。

澳洲衛生部長韓特（Greg Hunt）今天通報，境內累計有4400例2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）確診，但過去3天平均病例增加速度已由一週前的25%至30%降至9%。

韓特表示，目前有50名病患在加護病房接受治療，另有20名患者仰賴呼吸器，病逝人數維持在19人。澳洲總人口接近2500萬。

澳洲當局為確保民眾遵守防疫規則，動用強大權力對任何違規者處以巨額罰款和可能入獄罰則。這些規範包含禁止2人以上聚會。

韓特在電視記者會上還說，以目前超過23萬澳洲人接受篩檢計算，澳洲的武漢肺炎死亡率不到1%，遠低於部分國家公布的10%。這暗示「病患人數上升曲線出現走緩的初步正面跡象」。「這是所有澳洲人促成的成就。」

不過，澳大拉西亞傳染防治學院（Australasian College for Infection Prevention and Control）院長魯索（Philip Russo）表示，要說增幅趨緩「為時尚早」。

他說：「我們需要見到每日新增病例減少持續數週。目前所見很可能只是日常變化。」（譯者：吳昇鴻/核稿：張正芊）1090331

延伸閱讀
澳媒：中國掩蓋疫情 人類史上最惡劣隱匿事件防紅寶石號群聚感染重演 澳洲州政府命2郵輪駛離澳洲國會通過1.5兆預算救經濟 休會至8月

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報