鈴木一朗勉豐田汽車新進員工 人需做新挑戰

（中央社記者楊明珠東京1日專電）日本新的財會年度首日，豐田汽車等公司原訂今天舉行的歡迎新進員工儀式受疫情影響停辦。受豐田之邀，棒球明星鈴木一朗錄製影片勉勵豐田新進員工表示，人需做新的挑戰。

豐田（Toyota）本年度新進員工有1165人，為了防止2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情擴大，豐田取消迎新儀式，但在網站上準備了一份驚喜禮－邀請到鈴木一朗用預錄的影片勉勵新進員工。

鈴木一朗去年3月退休，擔任美國職棒大聯盟MLB西雅圖水手隊球團特助，協助指導水手隊。

鈴木一朗說，日前看到新聞得知豐田打出要打造「智慧城Woven City」的口號，他覺得豐田社長豐田章男是想為這個公司改變「打擊姿勢」。

他認為，儘管能成為首位打者，比別人還會揮棒，但為了下一年有所改變與前進，就需常常做新的挑戰，結果有時會導致成績比上一年滑落，並不順利。回顧過往，這樣的情形或許還滿多的。

但他認為，所謂的成長並非「一直線到達目的地」，而是不斷地前進與後退，逐漸往前進。也就是說，後退也是邁向成長的重要一步。

鈴木一朗說，改變是需要勇氣的。豐田想從汽車製造商轉型為提供移動服務的移動公司（Mobility Company），所以在豐田工作的每個人就得變換「打擊姿勢」。

鈴木一朗說：「我認為你們是在富有挑戰的時期進到豐田的，希望你們相信這是讓自己成長的機會，可投入豐田這個大的場域。」

他表示，現在人們只要查智慧型手機就可得到各種資訊，不少人感覺世界好像縮小了。他27歲的時候挑戰大聯盟，出外發展有快樂，也有受傷，學到很多。有時查詢一下就覺得長了知識，但有些事是要實際去做才能體會的。他覺得自己生長的日本是個很棒的國家，引以為傲的心變得很強。

他表示，豐田有口號說「打開門，外面的世界很寬廣」，希望豐田新進員工不只是累積知識在腦海，而是去外面的世界多體驗、感受。大家如果能看到外面的世界，也會對公司及對自己有新發現。

鈴木一朗說，結束28年職棒生涯的他現在感受到的是，以為是理所當然的事其實不然。

他告訴豐田的新進員工說：「或許大家將體會到會讓價值觀起變化的事。」

日本體育報Sponichi Annex在3月22日報導，鈴木一朗於退休滿一週年的日子（3月21日）受訪時談到全球正受到武漢肺炎疫情的影響，「在美國，有棒球是很理所當然的，但現在棒球突然沒了，原以為理所當然的事其實不然。」（編輯：馮昭）1090401