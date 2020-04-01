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英國單日死亡人數達新高 新增武漢肺炎563死

最新更新：2020/04/01 23:19

（中央社記者戴雅真倫敦1日專電）英國連續兩天刷新武漢肺炎病故人數，今天新增563例死亡，比昨天381人大幅增加，總數來到2352人。71歲的英國王儲查爾斯王子今天在確診後第一次現身，描述在隔離期間的體驗。

根據官方數據，截至今天上午9時，英國的2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）確診人數為2萬9474人，比昨天新增4324例。

英國正在實施嚴格的3週禁足令，目前邁入第2週。政府呼籲民眾保持社交距離，但專家表示，可能要一段時間才能見到成效。

英國國家醫療保健服務（NHS）醫療總監波維斯（Stephen Powis）曾表示，將會先看到感染人數降低，接著是住院人數降低，然後才會出現死亡人數降低。「這會花上一段時間。」

英國知名政要先後傳出確診。英國首相強生（Boris Johnson）正在隔離當中，查爾斯王子（Prince Charles）則是已經解除隔離。

在王室臉書張貼的影片中，查爾斯王子坐在書桌前表示，他之前感染新型冠狀病毒，幸運的是症狀相對輕微。

他表示，隔離是一段奇怪、令人沮喪，而且壓力很大的體驗，無法見到親友，生活也無法維持常態。

查爾斯王子表示，全國上下不分年齡的人都受到這個病毒影響，有許多善心的鄰居、義工正在幫助最容易受病毒感染的脆弱族群。他也感謝所有醫護人員的奉獻。

他表示，英國正面對嚴峻的挑戰，沒有人知道這段挑戰什麼時候會結束，但它必定會結束。直到那時，希望大家懷抱希望，對自己和他人保持信心，期待更好的時刻終將到來。（編輯：馮昭）1090401

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