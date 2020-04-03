武漢肺炎肆虐 沙烏地暗示麥加朝覲可能取消

沙烏地阿拉伯日前呼籲穆斯林，等武漢肺炎疫情更明朗時才籌備朝覲和預訂行程，似乎為取消麥加朝覲預留伏筆。圖為工作人員在麥加的清真寺進行消毒作業。（美聯社）

（中央社記者何宏儒安卡拉2日專電）沙烏地阿拉伯日前呼籲穆斯林，等武漢肺炎疫情更明朗時才籌備朝覲和預訂行程，似乎為取消麥加朝覲預留伏筆。過去1400年來，朝覲曾多次取消，原因曾包括瘟疫橫行。

每年約200萬穆斯林赴麥加（Mecca）朝覲，今年的活動原定7月底開始，不過因沙烏地阿拉伯境內已通報1885起確診案例、30人死亡，疫情為這場重要宗教聚會投下變數。

繼暫停副朝覲活動後，沙烏地又實施封鎖部分城巿和全國性宵禁等措施，以遏制2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情蔓延，並且嚴格禁止進入聖城麥加和麥地那（Medina）。

穆斯林的朝覲季始於伊斯蘭教曆的10月1日，為期70天，教曆12月為正式朝覲月，日期定在8日至12日，稱為「大朝」或「正朝」，其他時間的朝覲就是「小朝」或「副朝」。

穆斯林一生須前往麥加朝覲至少一次。沙烏地朝覲與副朝部長沙勒（Muhammad Salih bin Taher Banten）告訴沙烏地電視台，他們應該「再等一等才（跟旅行社）簽約」。

沙勒說，「我們要求全球穆斯林兄弟們等到情況明朗才簽約」、「在目前全球疫情的狀況下，我們祈求真主拯救，王國渴望保護穆斯林和公民的健康」。

他表示，2月底暫停麥加朝聖後，朝覲和副朝部已經將副朝簽證費退還旅行社。

獨立新聞媒體「中東之眼」（Middle East Eye）報導，歷史上，朝覲曾經多次取消，但是自從1932年沙烏地阿拉伯王國建國以來還沒有這樣過，即使1917至1918年西班牙流感大流行，造成全球人口大量死亡之際也沒有。

如果沙烏地取消2020年朝覲，那麼，西元629年穆斯林首次朝覲以來，將近40次取消朝覲的紀錄將再添一筆。中東之眼和土耳其廣播電視公司國際頻道（TRT World）整理過去1400年來導致麥加朝覲或朝聖暫停的數次重要歷史事件如下：

●西元865年: 阿拉法特山（Mount Arafat）大屠殺

人稱薩法克（Al-Safak）的尤塞夫（Ismail bin Yousef）與伊斯蘭教阿拔斯王朝（Abbasid Caliphate）衝突時，於865年對阿拉法特山進行攻擊並且屠殺前往朝聖的穆斯林，導致朝覲取消。

●西元930年：卡爾馬特派攻擊麥加

伊斯蘭教什葉派分支卡爾馬特派（Qarmatians）領導人賈納比（Abu Taher al-Janabi）攻擊麥加，史載有3萬朝聖徒遭到屠殺，遺體被投入神聖水源滲滲井（Zamzam）中，大清真寺（Grand Mosque）遭到洗劫，天房的黑石被偷到巴林島。朝覲因此中斷10年，直到黑石重返麥加。

●西元983年：阿拔斯與法蒂瑪的爭端

朝覲也曾受政治阻撓。位在當今伊拉克和敘利亞的阿拔斯王朝與位在現今埃及的法蒂瑪王朝（Fatimids）統治者間的政治爭端衝擊穆斯林赴麥加朝聖。朝覲因此中斷8年，直到西元991年才恢復。

●19世紀：一連串流行病

麥加和麥地那所在的漢志地區（Hejaz）於19世紀履傳瘟疫、霍亂等疫情。其中，1814年的瘟疫奪走約8000條人命，當年因此無法進行朝聖。

1837年發生的另一場瘟疫持續到1892年，造成大量死亡。從埃及派出的醫生在前往麥加的路上醫治病患。

●西元1979年：天房遭到占領

1979年11月20日，極端分子奧泰比（Juhayman al Otaybi）於晨禱期間突襲天房，提出諸多政治訴求。長達大約15天的事件後來在法國突擊隊幫助下落幕。天房持續關閉兩週，朝聖中斷。（編輯：王永志）1090403