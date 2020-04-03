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美國失業人數創新高 最快2週內收到紓困補助

最新更新：2020/04/03 18:53

（中央社紐約2日綜合外電報導）美國財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）今天宣布，武漢肺炎疫情令許多美國人遭遇財務衝擊，部分民眾最快約2週內可望獲得單次最高1200美元（新台幣約3萬6000元）的紓困補助。

美國就業市場遭2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）摧殘，最新數據顯示，上週664萬人初次申請失業給付，較前一週330萬人倍增，連2週創近代最糟紀錄，直逼金融海嘯後累積多月才觸及的失業水準。

「今日美國報」（USA Today）報導，美國財政部長梅努欽表示，這筆救助金將直接存入民眾戶頭；至於沒有直接存款帳戶者，梅努欽承諾，紓困支票將在數週內快速發送。

美國財政部稱，第一批紓困支票將在2週內發送，約5000萬到7000萬美國人在4月15日以前就可以在銀行帳戶收到這筆錢。接下來的3週內，絕大多數合乎資格的美國人都將收到這筆款項。

但報導說，全美有9000萬至1億1000萬人民的直接存款資料不在美國國稅局（IRS, Internal Revenue Service）掌握中，因此要將支票送到這些人手中，恐須花費至少20週時間。

約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）統計，截至發稿為止，全球超過100萬人感染武漢肺炎、逾5萬人喪命；全美確診突破24萬例、至少6000人死亡。（譯者：陳家倫/核稿：張佑之）1090403

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