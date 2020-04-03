逾3千馬來西亞人滯留國外 政府盼民間協助撤僑

（中央社記者郭朝河吉隆坡3日專電）馬來西亞外交部發表聲明指出，截至今天共有3026名公民滯留在45個國家，其中近50%在印度。扣除2016名旅客外，其餘皆是在當地工作或留學的公民。

聲明表示，雖然政府透過馬印航空（Malindo Air）2趟特殊航班，從印度接回344名馬來西亞公民，但目前仍有1446人滯留印度，而政府未來兩天將繼續飛往印度撤僑。

其餘公民滯留的國家包括泰國（259人）、澳洲（152人）、紐西蘭（149人）、巴基斯坦（144人）、越南（131人）、沙烏地阿拉伯（121人）、菲律賓（97人）、斯里蘭卡（61人）和尼泊爾（50人）等。

武漢肺炎疫情爆發至今，馬來西亞外交部已撤僑4577人，大部分包括機票在內的撤僑費用由政府、政黨和民間承擔，一小部分選擇自費返國。

外交部表示，為了讓其餘滯留外國的馬來西亞公民返馬，歡迎民間與政府合作。

外交部已申請政府特別提撥1900萬令吉（約新台幣1億3000萬元）經費，盡快將滯留國外的公民撤回馬來西亞。

另一方面，馬來西亞高等教育部也發表聲明，勸請所有在外國留學的馬來西亞學生，繼續留在當地並聽取大學及政府指示。若一些地區已禁止離境，但有學生想回馬來西亞，他必須自行承擔相關回國費用。

聲明表示，這些學生還是可以聯絡馬來西亞教育部及大使館安排回國。一旦回國，就須遵守國家安全理事會、衛生部及國家災難管理機構所定下的指示，強制隔離14天。

目前馬來西亞已進行3次撤僑行動，分別於2月3日和25日從中國武漢兩度撤僑，以及3月22日從伊朗撤僑。（編輯：林憬屏）1090403