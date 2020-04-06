民眾送來披薩 澳洲醫護：我們不餓 只缺口罩

（中央社雪梨6日綜合外電報導）在第一線對抗2019冠狀病毒疾病（COVID-19）的澳洲醫護人員說，他們每天都收到大量感謝函，有民眾甚至送上熱騰騰的披薩，但他們真正需要的其實是適當的呼吸面罩。

澳洲社會現在出現一股亂象，部分醫院的醫師和護理人員難以取得N95口罩，但街頭民眾卻不乏有人佩戴N95口罩。

一名資深急診醫師告訴路透社：「我們每天都會接到大量感謝函，還有人送來披薩，但我很想跟他們說『嘿，我們並不餓，我們需要的是口罩』。」

這名新南威爾斯州（NSW）急診醫師說：「如果你進入社區，會發現很多人臉上戴著N95口罩，然而醫院裡口罩卻不夠用。」新南威爾斯州確診例數占全澳洲將近一半，截至今天總計逾5700例，病故人數也高居全國之冠。

急診醫師和護理人員工會代表表示，當局曾向他們保證個人防護裝備有庫存，正在努力加速增產。

但新南威爾斯州部分捉襟見肘的醫院員工在使用更高規格的N95口罩方面，正面臨嚴格限制，必須靠從五金行買來的塑膠和橡皮筋自製面罩來維護自身安全。

澳洲醫學協會（Australian Medical Association）西澳州（Western Australia）分部主席米勒（Andrew Miller）說：「有人甚至還拿潛水裝備來用。」

「我們的醫師和護理師遵守紀律，試著在工作時佩戴口罩。這是個充滿矛盾和困惑的情況。」

米勒說：「我們的第一線醫療人員不信（當局承諾）他們需要時就會有個人防護裝備這種說法，因為他們已經看到其他國家的醫護人員因為缺乏個人防護裝備而喪命。」

一名匿名人士接受澳洲第九頻道（Nine Network）節目「60分鐘」（60 Minutes）訪問時表示，他曾在今年1、2月時，親眼目睹大量重要的醫療用品被裝箱，從澳洲寄往中國。

這名在雪梨一間中資物產開發公司任職的目擊者表示，當時會議室和餐廳開始堆滿各種物品，等待拆封、重新包裝和貼標籤。

他說：「我擔心的是，如果這些醫療用品都寄出去了，那我們自己還剩下什麼？」

他表示：「必要的裝備就這樣被商業化地大量寄出國，讓人感到相當不安。」（譯者：李佩珊/核稿：盧映孜）1090406