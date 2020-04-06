疫情失控 美航大砍紐約機場起降航班

（中央社紐約5日綜合外電報導）美國紐約武漢肺炎病例飆升，多家航空大砍起降航班，美國航空集團今晚也宣布跟進。4月9日至5月6日的約1個月間，美航將有更多往來紐約市3個主要機場的航班停飛。

美國航空集團（American Airlines Group Inc）表示，4月9日至5月6日間，每天從紐約甘迺迪國際機場（JFK）、拉瓜迪亞機場（LaGuardia）以及新澤西州紐瓦克（Newark）機場起降航班為13個。2019年4月時，美航在這3座機場每天平均271個航班起降。

美航營運副總裁西莫（David Seymour）告訴員工，有鑑於武漢肺炎病例飆升，且美國疾病管制暨預防中心（Centers for Disease Control and Prevention）建議停止所有往返紐約州、康乃狄克州與新澤西州的非必要航班，紐約地區航班需求「迅速消失」。

紐約州是全美武漢肺炎疫情最嚴重的州。

聯合航空（United Airlines）昨天表示，每天從紐約市起降航班將由原本的157班大砍至17班，捷藍航空（JetBlue Airways Corp）大砍8成航班，廉價航空「精神航空」（Spirit Airlines）則取消紐約起降的所有航班。（譯者：鄭詩韻/核稿：嚴思祺）1090406