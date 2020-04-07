韓國武漢肺炎連2日增幅少於50例 共1萬331例

（中央社首爾7日綜合外電報導）韓國疾病管理本部通報，截至今天凌晨零時，境內確診感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）新增47例，連續兩天增幅少於50例，累計1萬331例。

新增案例中14例來自首都圈，包括首爾4例、京畿道10例，其他地區包括大邱13例、江原道2例，釜山、忠清南道、慶尚北道、慶尚南道各一例。另有14例在入境檢疫時確診。

死亡案例則較6日增加6例，來到192例，死亡率1.86%；痊癒解除隔離人數扣除二度確診的55例後共計3445例。

韓國新增確診數連續兩天維持在50例以下，韓聯社報導，防疫當局認為這是相當正面的訊息，但首都圈確診數持續新增，也無法排除群聚感染發生的可能性，還不敢掉以輕心。

韓國政府從3月22日起實施高強度社交距離規範，希望達到「每日新增確診數50例以下」、「感染路徑不明案例占5%以下」等目標。

為降低群聚感染可能性，韓國中央災難安全對策本部今天也表示，每天晚上11時至凌晨4時將對夜店、酒吧等場所進行集中清查，確認是否確實採取防疫措施；其他娛樂場所則在每週五、六強化清查。

韓國至今已有47.7萬人接受篩檢，其中44萬6323人結果為陰性，另有2萬650人仍在等待結果出爐。（譯者：廖禹揚/核稿：蔡佳敏）1090407