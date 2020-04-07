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對抗武漢肺炎 英格蘭選美皇后重披醫師袍

最新更新：2020/04/07 21:36
為了對抗武漢肺炎，奪下2019英格蘭小姐后冠的穆克吉，放下海外慈善工作，重新披上醫師袍返回英國支援。（圖取自facebook.com/MissWorld）
為了對抗武漢肺炎，奪下2019英格蘭小姐后冠的穆克吉，放下海外慈善工作，重新披上醫師袍返回英國支援。（圖取自facebook.com/MissWorld）

（中央社紐約7日綜合外電報導）奪下2019英格蘭小姐后冠的穆克吉為了對抗武漢肺炎，放下海外慈善工作重新披上醫師袍返回英國支援。在這之前，愛爾蘭總理瓦拉德卡也重新註冊為開業醫師，成為疫情期間的佳話。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，在贏得英格蘭小姐后冠後，印度裔的穆克吉（Bhasha Mukherjee）接著代表英格蘭參加2019年12月的世界小姐選美賽，並於賽後中斷住院醫師的職涯，跑遍全球做公益。

報導稱，穆克吉受邀擔任好幾個慈善組織的大使，她原本計劃先將醫生的職涯暫擱一旁，並專注在人道工作直到今年8月。

24歲的穆克吉說：「我受邀到非洲、土耳其、印度、巴基斯坦以及數個亞洲國家，擔任各種慈善工作的大使。」

但隨著英國境內2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情惡化，穆克吉收到來自東英格蘭朝聖醫院（Pilgrim Hospital）前同事們傳的簡訊，告訴她目前情況對他們來說有多嚴峻。

穆克吉和醫院管理團隊聯繫後，讓醫院知道她有意返回工作崗位。

CNN報導指出，穆克吉已於3月初動身前往印度從事慈善工作4週，並在加爾各答的英國高級專員公署協助下，於4月1日從印度途經德國法蘭克福返回英國倫敦。

根據約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）統計，截至發稿，武漢肺炎已奪走全球逾7萬條人命，歐洲是武漢肺炎疫情最為嚴重的地區之一，英國病故人數已超過5000人。

除穆克吉外，疫情期間也有政要投身第一線防疫，愛爾蘭總理瓦拉德卡（Leo Varadkar）就是一例。

瓦拉德卡辦公室5日表示，瓦拉德卡已重新註冊為開業醫師，將一週值班一次。瓦拉德卡曾當過7年醫師，之後離開醫界從政，2013年醫事執業登記遭到註銷。（譯者：陳家倫/核稿：陳昱婷）1090407

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