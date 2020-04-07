雅加達10日起限制人流抗疫 禁止5人以上聚會

（中央社記者石秀娟雅加達7日專電）印尼今天通報單日新增247例武漢肺炎確診病例，累計達2738例，死亡人數新增12人，總數221人。衛生部今天同意雅加達實施「大規模社會限制」措施，雅加達省政府晚間宣布自10日起實施。

雅加達省長阿尼斯（Anies Baswedan）在晚間的記者會上宣布實施辦法，自10日起，警察等執法人員將加強巡邏，若有超過5人聚集時，將要求解散；除醫療、運輸、媒體等8個行業外，公司應讓員工在家上班。此外，也將限制大眾運輸營運時間及乘客人數。

阿尼斯說，將禁止線上叫車的摩托車騎士接送乘客，騎士只能接受顧客遞送貨品的訂單。不過，他沒說明，若違反這些措施是否有罰則。

印尼國家災害應變總署統計，今天新增247例2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）確診病例，是疫情爆發後的單日最高紀錄。另外，有204名病患已康復。確診案例中，有1369例在雅加達，死亡人數有106人在雅加達。

印尼衛生部今天同意雅加達省政府依「2018衛生隔離法」推動「大規模社會限制」措施（PSBB），限制民眾活動，以避免疫情擴散。

總統佐科威之前決定，印尼採取「大規模社會限制」防疫，而不採取封城。

領導政府抗疫專案小組的國家災害應變總署署長多尼（Doni Monardo）今天說，如果依照「2018衛生隔離法」封城，政府依法有義務滿足人民基本需求，這代表政府必須分送食物給全國數億民眾，政府應付不過來。

依「2018衛生隔離法」，要求實施「大規模社會限制」的地方政府必須提出疫情的流行病學資料，取得衛生部許可後才可實施，衛生部必須在收到申請的兩天內決定。雅加達是目前唯一獲衛生部許可實施「大規模社會限制」的地方政府。（編輯：郭中翰）1090407