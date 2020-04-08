武漢肺炎／慨捐304億抗疫 推特創辦人用1/3身家拋磚引玉

（中央社舊金山7日綜合外電報導）社群網站推特共同創辦人兼執行長杜錫（Jack Dorsey）今天表示，將透過名下慈善基金捐出10億美元（約新台幣304億元）個人財產作為武漢肺炎救濟金。

法新社報導，杜錫發了一連串推文，表示會將自己的電子支付集團（Square）的名下股份轉到他的Start Small有限公司，市值10億美元，占他的總資產約28%，以資助全球抗疫。

杜錫表示，現在捐出這筆錢的原因在於「需求愈來愈急迫，我希望在有生之年就看到這筆錢的影響」。

「我希望能拋磚引玉。人生苦短，所以讓我們現在就盡一切可能幫助他人吧。」

2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）蔓延全球，迄今奪走數萬人性命，也對美國經濟造成嚴重破壞，杜錫的這筆善款可能是迄今最大筆來自個人的疫情救濟金。

身兼推特（Twitter）和Square執行長的杜錫說，疫情結束後，這筆基金將著重於推動女孩的健康和教育以及改善「全民基本收入」之上。

杜錫的推文附上文件連結，顯示這筆基金已經承諾捐款10萬美元給蘋果公司（Apple Inc.）共同創辦人賈伯斯（Steve Jobs）遺孀蘿琳（Laurene Powell Jobs）及好萊塢影星李奧納多狄卡皮歐（Leonardo DiCaprio）共同創辦的新倡議行動「美國糧食基金」（America's Food Fund）。

杜錫身價包含他在推特和Square的持股，估計約有30億美元。

他表示，他選擇運用自己在支付集團Square的股份原因在於「我擁有較多Square的股份。這筆錢的影響長期來說對兩家公司都是好的，因為這筆錢幫助的人是我們想要服務的對象。」

其他科技企業家也各自承諾捐出不同金額的救濟金。

亞馬遜（Amazon）創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）承諾捐出1億美元，協助紓緩疫情大流行期間的糧食問題；臉書創辦人祖克柏也說要捐逾2500萬美元給比爾暨梅琳達蓋茲基金會（Bill & Melinda Gates Foundation），作為研究資金。（譯者：李佩珊/核稿：嚴思祺）1090408