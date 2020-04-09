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武漢肺炎／向中購200萬口罩首批到貨 芬蘭：不合醫用標準

最新更新：2020/04/09 09:45

（中央社赫爾辛基8日綜合外電報導）芬蘭政府今天承認，向中國購買的200多萬片外科手術用和防護型口罩證明並不適宜醫院使用。

法新社報導，芬蘭衛生與社會事務部長佩科寧（Aino-Kaisa Pekonen）7日在推特放了一張照片，顯示芬蘭訂購200萬片外科手術用口罩和23萬片防護型口罩的首批貨物已由芬蘭航空公司（Finnair）飛機運抵赫爾辛基機場，還說使用前會先「檢查測試」。

但芬蘭官員8日發現，這些口罩並不合乎在醫療環境中防禦冠狀病毒的使用標準。

衛生部常務秘書法希拉（Kirsi Varhila）在記者會表示：「這當然有點令我們失望。」

然而她說，這些口罩還是可能用於居家照護設施，以及照護者到府探視時使用。

芬蘭物資準備業務主管官員洛內馬（Tomi Lounema）在記者會指出，由於中國口罩市場「極其混亂」，其他向中國購買設備的歐洲國家也遇到類似問題。

洛內馬說：「價格一直上漲，必須迅速訂購且預先付款。」

「商業風險非常高。」

最近幾週，西班牙、荷蘭、土耳其和澳洲都已退還向中國購買的口罩，中國政府對此暗示這些國家在購買前並未「進行複查」。

芬蘭政府未披露購買口罩的金額，但今天宣布將再提列6億歐元用來購買防護型設備，作為對抗2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）41億歐元紓困資金的一環。

芬蘭政府昨天表示，已安排3家國內企業開始日產20萬片口罩，預定本月底開始生產。

官員表示，芬蘭目前每天需求約500萬片外科手術用口罩和5萬片防護型口罩，部分區域已警告供應量不足。（譯者：徐睿承/核稿：劉文瑜）1090409

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