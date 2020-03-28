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美國新增兩名眾議員染武漢肺炎 國會共5人確診
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中國製快篩試劑組正確率僅3成 土耳其放棄採用

最新更新：2020/03/28 08:09

（中央社記者何宏儒安卡拉27日專電）獨立新聞媒體中東之眼今天報導，土耳其官員證實，由於中國生產的一種武漢肺炎快篩檢驗試劑組正確率僅30%至35%，政府已放棄採用。

中東之眼（Middle East Eye）引述這名官員說：「我們收到那家公司送來的一些樣品，發現它不能用，於是又從另一家中國公司訂了別種檢驗試劑組。」

官員沒有提到他們用多少組樣品進行測試，但是強調還沒有拿有缺陷的檢驗試劑組對疑似病患進行檢測。

西班牙於26日表示，一批購自中國的快篩檢驗試劑組靈敏度僅30%，因此將同批9000套退貨。捷克媒體也報導，本月稍早中國出貨的一種快篩檢驗試劑組有缺陷，錯誤率高達80%。西班牙官員告訴媒體，他們買到的快篩試劑組，製造商也對土耳其政府出貨。

上述土耳其官員說：「我無法證實我們收到的跟西班牙買到的是否一樣。」

土耳其衛生部長克扎（Fahrettin Koca）於23日曾表示，已經從中國進口5萬套快篩檢驗試劑組，26日之前會收到30萬套檢驗試劑組，「我們也在安排增加訂購100萬套」。

土耳其官員指出：「那（指克扎所說的）是不同的檢驗試劑組。」

衛生部2019冠狀病毒科學諮詢委員會委員卡拉（Ates Kara）表示，有問題的那一批檢驗試劑組正確率僅30%到35%。卡拉告訴有線電視新聞網土耳其頻道（CNNTurk）：「我們有試過，沒有用。西班牙還拿它們來檢測，這犯了大錯。」（編輯：林憬屏）1090328

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