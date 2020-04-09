專家：伽馬射線或加熱消毒 都難保口罩安全

（中央社渥太華8日綜合外電報導）2019冠狀病毒疾病（COVID-19）大流行導致各國均出現醫療設備、尤其口罩不足問題，加拿大專家實驗多種消毒手段，連伽馬射線都用上，結論仍是口罩最好別重複使用。

加拿大「環球新聞」（Global News）報導，加國多個從事耗材消毒的業者與政府合作，評估使用過的個人防護裝備再消毒後的效果。有些公司動用能有效殺滅各種微生物的伽馬射線，有的則動用能打斷病原再生能力的電子加速器。

業者Mevex總裁布朗（David Brown）表示，雖然口罩得到消毒，但汙染口罩的唾液或灰塵仍會留在口罩上。拿伽馬射線照射消毒本身對口罩就是一種挑戰，如同橡皮筋在烈日下曝曬過久會變得脆弱易斷，製作口罩用的材質經輻射線照射後也會受損。

多倫多大學土木與礦物工程學教授霍夫曼（Ron Hoffman）表示，像N95口罩這類個人防護裝備「從來就不是設計為可重複使用」，這點務必切記。

霍夫曼說：「問題是若病毒已卡進口罩深層，消毒手段就更難滲入加以清除。」

霍夫曼指出，北美醫療單位裡3種常見的再消毒方式，不是將口罩加熱到特定時間，就是用紫外線或雙氧水蒸汽消毒，但各有優缺點。

他表示，加熱太過實際上已毀了口罩；用紫外線時，若病毒已卡在深層，紫外線也照不到，拿雙氧水蒸汽消毒，則會讓雙氧水蒸汽缺貨，重點是沒有一種方法能保證百分之百有效。（譯者：陳亦偉/核稿：劉文瑜）1090409