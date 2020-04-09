更多編輯台推薦新聞：
北極臭氧層出現空前破洞 與疫情導致空汙少無關
科技

北極臭氧層出現空前破洞 與疫情導致空汙少無關

疫情持續多久 比爾蓋茲預測2021秋季結束
國際

疫情持續多久 比爾蓋茲預測2021秋季結束

人類破壞野生動物棲地 大流行疫情將愈來愈常見
國際

人類破壞野生動物棲地 大流行疫情將愈來愈常見

專題／武漢封城亡羊補牢 初期疏忽付慘痛代價
兩岸

專題／武漢封城亡羊補牢 初期疏忽付慘痛代價

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際

不滿歐盟對疫情反應 歐洲研究委員會主席請辭

最新更新：2020/04/09 18:03

（中央社布魯塞爾8日綜合外電報導）歐洲研究委員會（European Research Council）主席法拉利日前請辭，並表示歐盟對2019冠狀病毒疾病疫情的反應令他大失所望，引發爭議。

今年元旦才上任的法拉利（Mauro Ferrari）原本任期長達4年，但他在7日請辭，歐洲聯盟執行委員會（EC）表示已即時生效。歐盟執委會發言人表示：「法拉利教授才剛就任歐洲研究委員會主席就請辭，執委會對此感到遺憾。」

最先報導法拉利請辭消息的金融時報也刊出法拉利的聲明，法拉利表示，對於這次疫情「歐盟所作反應，我感到非常失望」。

法拉利指出，為對抗2019冠狀病毒，他提出一項大型科研計畫，但在歐盟複雜的組織中遭遇制度上的阻礙與官僚鬥爭。但歐洲研究委員會發布聲明，對法拉利的說法表達遺憾，認為「充其量...只符合部分事實」。

歐洲研究委員會表示，曾在3月27日請求法拉利請辭，並指出他不了解歐洲研究委員會扮演的角色，且因私人及外部活動而無法專注於委員會的工作。

歐洲研究委員會也證實，曾駁回法拉利資助一項關於2019冠狀病毒特別倡議的提案，並表示那不屬於他們的職權範圍。（譯者：廖禹揚/核稿：林治平）1090409

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報