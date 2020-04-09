不滿歐盟對疫情反應 歐洲研究委員會主席請辭

（中央社布魯塞爾8日綜合外電報導）歐洲研究委員會（European Research Council）主席法拉利日前請辭，並表示歐盟對2019冠狀病毒疾病疫情的反應令他大失所望，引發爭議。

今年元旦才上任的法拉利（Mauro Ferrari）原本任期長達4年，但他在7日請辭，歐洲聯盟執行委員會（EC）表示已即時生效。歐盟執委會發言人表示：「法拉利教授才剛就任歐洲研究委員會主席就請辭，執委會對此感到遺憾。」

最先報導法拉利請辭消息的金融時報也刊出法拉利的聲明，法拉利表示，對於這次疫情「歐盟所作反應，我感到非常失望」。

法拉利指出，為對抗2019冠狀病毒，他提出一項大型科研計畫，但在歐盟複雜的組織中遭遇制度上的阻礙與官僚鬥爭。但歐洲研究委員會發布聲明，對法拉利的說法表達遺憾，認為「充其量...只符合部分事實」。

歐洲研究委員會表示，曾在3月27日請求法拉利請辭，並指出他不了解歐洲研究委員會扮演的角色，且因私人及外部活動而無法專注於委員會的工作。

歐洲研究委員會也證實，曾駁回法拉利資助一項關於2019冠狀病毒特別倡議的提案，並表示那不屬於他們的職權範圍。（譯者：廖禹揚/核稿：林治平）1090409