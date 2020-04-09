泰國外送服務大增 外送員維繫曼谷生命線

泰國關閉商場並要求餐廳只能做外帶業務，在曼谷的商場外排滿了等著接外送訂單的外送業者摩托車。中央社記者呂欣憓曼谷攝 109年4月9日

（中央社記者呂欣憓曼谷9日專電）為遏阻武漢肺炎疫情擴大，泰國政府關閉商場並要求餐廳只能做外帶業務，穿著各色制服的外送員取代喧囂的人潮和車潮，成為維繫曼谷這個大都會生命的流動血脈。

為了遏止2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情擴散，泰國從3月18日到31日全面關閉所有娛樂場所、各級學校和運動場館，曼谷市政府加碼宣布從3月22日到4月12日關閉全市的百貨商場、美容沙龍和遊樂場等，餐廳只能經營外送業務，能正常營業的只剩下傳統市場、便利商店和超級市場。

由於泰國從3月26日至4月底進入緊急狀態，因此所有的禁令也跟著延長到4月底。

多數商業活動停擺，曼谷街頭隨之相當冷清、行人稀少，而穿著制服、穿梭在大街小巷的外送員則成為當前曼谷最顯眼的一道風景。

曼谷各大商場和百貨公司內，現在排隊的不是顧客，而是各家食物外送公司的外送員，正午豔陽正烈時，43歲的Foodpanda司機薩拉瓦（Sarawat Potcharupong）坐在百貨公司Terminal 21外的長椅上休息喘口氣。

薩拉瓦大約1個月前加入外送司機的行列，他受訪時說，明顯感覺最近的工作量增加，在送餐時除了戴口罩和手套，也不會和顧客直接接觸，而是把餐放在地上，顧客再把錢放在地上，雙方都不會碰到彼此

43歲的Foodpanda司機薩拉瓦（Sarawat Potcharupong）希望2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情盡快過去，讓大家都能恢復正常生活。中央社記者呂欣憓曼谷攝 109年4月9日

薩拉瓦說，能預防就盡量預防，「我不喜歡戴口罩，想要自由呼吸，但是怕回家傳染給孩子，所以做這行也要特別小心，即使我沒病，你也沒病，但還是預防一點比較好」。

儘管口罩遮住薩拉瓦大部分的臉，但笑得彎彎的眼睛仍舊透露出泰國人的善良性格，「現在民眾都水深火熱的，希望趕快恢復正常，大家又可以出來生龍活虎地工作和生活，能和以前一樣出門吃喝，希望大家都重新快樂起來」。

在Terminal 21的商場大廳內，則是各家餐廳的外帶攤位，在攤位前是距離一張比一張還遠的椅子，讓等待的外送司機們可以保持社交距離，

35歲的Grab司機倫格羅（Rungroj）是全職外送司機，他說自己當然也怕病毒，「但是不做不行，因為不做就沒錢，這是必須的」。但他發現，可能因為加入外送行列的人多了，最近接到的單似乎比以前少，以前一天可接20趟，最近則不到20趟，但收入還算過得去，希望一切趕快恢復正常。

根據開泰銀行（Kasikorn Bank）研究部門的調查，2019年泰國食物外送產業的產值約在330億到350億泰銖（約新台幣303億至321億元）之間，比2018年成長14%。今年隨著政府關閉商場的措施，外帶市場預估將再成長。

雖然外送員的染疫風險沒有醫護人員那麼高，但仍有暴露在病毒下的可能性，Grab為此推出零接觸遞送政策，讓外送員戴口罩，並和顧客保持2公尺以上的距離，遞送商品時也不接觸顧客，顧客若以現金付款，要把錢放在信封內，以保護20萬外送員的健康。

曼谷郵報（Bangkok Post）報導，外送業者LINE MAN在緊急命令頒布後，業績增加約3倍，在LINE MAN平台上登記的餐廳過去一個月增加5倍。

Grab泰國區總經理塔林（Tarin Thaniyavarn）告訴曼谷郵報，政府宣布緊急狀態後，Grab的食物外送生意增加4倍，預計4月和3月相比，會增加3成的餐廳加入他們的平台，Grab也希望藉此推廣泰國在地的餐廳。（編輯：郭中翰）1090409