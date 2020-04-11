波音應關鍵客戶需求 將召回部分職員復工

（中央社記者周世惠舊金山11日專電）波音公司3月有員工因武漢肺炎病逝後決定停工；不過昨天最新宣布，4月13日起將以安全有序的方式，提供個人防護設備的前提下，召回2500名員工進行部分生產線的復工。

波音公司（Boeing Co）在3月22日發生一名57歲員工因武漢肺炎死亡之後，於25日宣布停工兩週；之後又在4月5日宣布，華盛頓州生產線無限期延長停工，員工必須休假、請病假或申請失業，直到進一步通知為止。

不過才5天，波音最新宣布，將召回製造海軍P-8反潛飛機和空軍KC-46空中加油機廠區的員工返廠工作；另外停在廠區禁飛的737MAX系列的相關養護人員也將於下周返回上班。

目前波音公司有3萬多名員工在家防疫，波音10日發布新聞稿表示，僅先召回2500名員工，讓華盛頓州附近的廠區重啟開工，會提供口罩、防護面罩等個人防護設備，以及加強社交距離的前提開工。

波音給員工的信中也指出，其他一些「必要的實驗室和團隊也將恢復工作，以支持關鍵客戶的需求」。

波音公司表示，小範圍的復工，能讓回來上班的員工有足夠的個人防護設備可用。

「西雅圖時報」（The Seattle Times）報導，國際機械師聯合會751區主席霍爾登（Jon Holden）表示，「保持社交距離是最困難的」，有些工作區的員工應該要用N95等級的口罩，但員工可以自由選擇要不要重返工作崗位，「這將取決於個人」。

疫情在華盛頓州拉警報，根據州政府最新的資料，華盛頓州至少有9887人確診，其中475人病故。（編輯：陳惠珍）1090411