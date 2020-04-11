紐時：全球供應鏈中斷 物資短缺問題將更嚴重

（中央社紐約11日綜合外電報導）武漢肺炎疫情衝擊全球供應鏈，導致各國物資面臨匱乏。外媒報導，由於消費者恐慌性囤貨，加上各國實施出口限制，未來將有更多物資出現短缺，包含筆電、衛生紙和藥品。

「紐約時報」（The New York Times）報導，受2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情影響，在北美洲和歐洲，許多工廠處於閒置狀態、工人受封鎖令限制停工；有些港口貨物堆積如山，其他港口的貨櫃船則空船啟航；酪農倒掉牛奶，雜貨店貨架上的物品被搶購一空。

在消費者瘋狂囤貨以及各國嚴禁出口醫療用品甚至食物的情況下，全球貿易中斷現象在未來數月期間恐將更加明顯。

未來一些意料之外的貨品也會更加短缺，諸如筆電、衛生紙和藥品，同時某些企業還可能面臨原物料和零組件匱乏，這都很可能會引起更加嚴重的金融問題。

中國是電子產品和工業機械製造中心，今年全球貿易中斷多半源於中國工廠關閉。比如中國出口到美國的筆電數量暴跌，偏偏因企業和各級學校紛紛轉變為遠距工作和教學，而致市場對筆電的需求激增。

隨著疫情從中國蔓延至其他國家及地區，經濟中斷現象也可能在未來數月間惡化。那些仰仗能將貨品在世界各地迅速而流暢運送的企業和消費者，恐將因此感到震驚。

美國貿易資料公司磐聚網（Panjiva）全球貿易與物流分析師羅傑斯（Chris Rogers）說：「中國已向我們展示，工業活動衰退的情況有多嚴重。」

福斯汽車 （Volkswagen ）和福特汽車（Ford）等歐美各大製造業者都已暫時停工，使其對鋼鐵、電子產品和其他零組件的需求不斷減少。

到目前為止，歐美各國之所以面臨物資短缺問題，並非導因於供應不足，而是因消費者需求暴增。這些消費者囤積漂白水、衛生紙和乾豆，不確定接下來幾個月會發生什麼事。（譯者：李宛諭/核稿：張佑之）1090411