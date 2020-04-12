疫情蔓延 沙烏地阿拉伯延長全國性宵禁

（中央社利雅德12日綜合外電報導）沙烏地阿拉伯內政部今天表示，武漢肺炎疫情蔓延，沙烏地阿拉伯國王沙爾曼（King Salman）延長全國性宵禁，直到另行通知。沙國過去4天每天都傳出300多人確診。

沙烏地阿拉伯上週在首都利雅德（Riyadh）和其他大城實施24小時宵禁，封鎖大部分人口的活動，阻止疫情擴散。

在其他地方，3月23日開始的宵禁從下午3點持續到早上6點。

約有3000萬人口的沙烏地阿拉伯，目前有4033人確診武漢肺炎，其中52人死亡，是6個海灣國家中確診人數最多的。雖然採取嚴格措施管控疫情，6個海灣國家總確診人數超過1萬3200人，死亡88人。

沙烏地阿拉伯已停止國際航班，暫停全年的副朝覲（umrah）朝聖活動，並關閉大部分公共場所。其他海灣國家也採取類似預防措施。

沙烏地阿拉伯內政部說，境內13個地區所有預防措施仍然有效。

沙國東部什葉派（Shi'ite）重鎮卡提夫（Qatif）地區自3月8日以來一直被封鎖，當地通報首起2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）病例，是位從伊朗返回的什葉派穆斯林朝聖客。

阿拉伯聯合大公國（The United Arab Emirates）是灣區國家的旅遊和商業中心，確診3736例位居第二，其中有20人死亡。

幾個海灣國家都出現疫情在低薪外籍勞工中蔓延情形，許多外籍勞工的住處相當擁擠。

卡達已封鎖一處工業區的大片區域，杜拜封鎖兩個有大量移工的商業區，阿曼也關閉首都所在的馬斯開特省（Muscat）。（譯者：林沂鋒/核稿：林治平）1090412