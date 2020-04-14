全國封鎖解悶百百種 印度人最愛搞笑自拍

印度3月25日起全國封鎖21天，只允許民眾有需要時到住家附近商店購買食品與民生必需品。中央社記者康世人新德里攝 109年4月14日

封城百態專題8

（中央社記者康世人新德里14日專電）印度為控制疫情實施全國封鎖，有人在禁足期間重拾往日嗜好，有人追劇玩遊戲，也有新人透過視訊舉行婚禮，但有更多人與寶萊塢明星一樣都在玩自拍，上傳搞笑短片自娛娛人。

為控制2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情，印度自3月25日起實施全國封鎖21天直到4月15日，民眾若無必要理由禁止外出，由於疫情持續擴大，印度政府正研擬將封鎖期延長至4月30日。

在封鎖期間，除了部分行業可在家辦公外，製造業等許多行業被迫停擺，許多人只能待在家中，因此如何打發居家漫長時間，不讓生活裡的樂趣停擺，成為封鎖期間的重要課題。

寶萊塢性感女星卡特莉娜．卡芙（Katrina Kaif）就自拍短片，示範如何在封鎖期間以節省用水的方式洗盤子；女演員阿莉亞．巴特（Alia Bhatt）則閒得發慌，自拍短片用兩隻手交叉切兩個蛋糕，上傳社群媒體娛樂大眾。

「3K天王」之一的沙爾曼汗（Salman Khan）除拍攝短片呼籲大家勤洗手和遵循封鎖防疫相關規定之外，也拍了一支短片記錄他悠閒在自家園子裡認識植物。

許多印度民眾因悶在家實在太無聊，乾脆自拍搞笑影片自娛娛人，寶萊塢女演員雪悌（Shilpa Shetty）就自拍短片上傳社群媒體，不顧形象用搞笑表情發出放屁聲。

也有一些人趁著封鎖期的閒暇時間，重拾往日的嗜好。

寶萊塢女星薩農（Kriti Sanon）自拍短片表示，在封鎖期間，正好可以做一些平常沒有時間做的事情，例如她就重拾過去的興趣寫詩。說完，她就對著鏡頭朗誦她寫的印地語詩句。

在古爾岡（Gurgaon）科技公司擔任軟體工程師的桑傑（Sanjay）告訴中央社記者，他在十幾歲時曾一度著迷吹口琴，但因工作忙碌，已經好久沒有吹口琴。趁著封鎖在家，除了處理公事外，正好利用閒暇時間重拾興趣，他目標是在封鎖結束後，能用口琴演奏美國知名影集「冰與火之歌：權力遊戲」主題曲。

還有一些印度民眾在家追劇，包括印度亞馬遜（Amazon India）、Netflix都強打封鎖期間的線上追劇方案；手機遊戲更成為印度民眾打發時間的主流活動之一，位於新德里的新創手遊公司Winzo就宣稱，公司製作的手遊在封鎖期間，新用戶成長30%。

家住南德里的瑞提許（Ritesh）每天必須開車3個多小時到諾伊達（Noida）工作，他說，以前每天都要花費6小時往返，現在因為封鎖在家辦公，有更多時間陪陪4歲的女兒和家人，感覺生活品質比以前更好。

寶萊塢知名女星、也是擁有板球隊的企業家靳塔（Preity G Zinta）平日工作忙碌沒有時間盡孝，她在一支自拍上傳的短片中，體貼地為母親做頭部按摩。

全國封鎖也阻擋不了想要結婚的新人。

新德里電視台（NDTV）和News 18報導，最近有兩對分隔兩地的新人，透過視訊直播舉行結婚儀式。新人的家人都開心認為，視訊婚禮儀式簡單，又節省開銷。

多數印度家庭舉辦婚禮，女方都要負擔數千萬盧比嫁妝，向來是沉重的經濟負擔。

不過，也有人待在家中覺得快瘋掉了。在企業擔任主管的阿由許（Aayush）只能在買菜時短暫外出，他說，除了擔心公司營業額外，他悶在家中悶到快瘋了，只希望疫情能趕快過去，封鎖趕快解除。

由於印度政府可能延長封鎖期，印度的醫師建議長時間待在家的人應嘗試找些嗜好與消遣調劑身心，同時也要保持運動，才能維持身心健康。（編輯：林憬屏）1090414