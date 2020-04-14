武漢肺炎／封城下的義大利 熱情靈魂關不住

封城百態專題6

（中央社記者黃雅詩羅馬14日專電）羅馬的4月天特別宜人，涼風拂面、陽光和煦，但此時因為疫情禁足在家裡，就變得分外惱人。某日午間，窗外傳來大聲對罵，探頭一看，兩個憲兵正在向違禁出門的一對夫妻開罰單。

義大利封城禁令並未放寬，但最近路上人車明顯變多，因為義大利從4月初以來疫情趨緩，每天雖仍新增3、4千起確診案例，相較之前一天飆升7、8千起案例的高峰期，目前情勢已讓很多義大利人「關不住」，頻鑽禁令漏洞出門放風。

不少養狗的鄰居最近特別勤勞，全家照三餐輪流出動遛狗；去超市和藥局時，也看到一些街坊老人似乎約好同時來排隊，雖得隔著一公尺戴口罩聊天，至少稍解整日家裡蹲的苦悶。

義大利人熱愛社交和各種節慶活動，很多人以往每日早晨例行儀式是去Bar喝咖啡聊是非；週日家庭聚餐常從中午吃到傍晚；天氣好的假日多半會去海灘曬太陽、登山健走或公園野餐。

封城之後義大利人生活劇變，很快發展出獨特的「陽台社交」。一開始是為了鼓舞士氣，社群網絡開始串連「陽台快閃音樂會」，每到傍晚6時，大家拿起樂器到陽台演奏或高歌。後來又有很多人在網路上傳照片，在外窗畫上象徵希望的彩虹海報，演變成一場另類的「陽台藝術展」。

義大利媒體捕捉到很有趣的畫面，幾個鄰居趴在窗口，努力伸長脖子跟樓上、樓下的住戶聊天。

但新聞報導的某些案例就讓人笑不出來了，有人耐不住寂寞，在大樓邀集30幾個鄰居偷開派對；還有人假借要一起畫抗疫海報，竟然邀集20個鄰居到家裡，最後都被舉報開了罰單。

為了苦勸「過動」民眾乖乖在家，義大利市長們崩潰嘶吼的影片在網路瘋傳，讓人好氣又好笑。

住在義大利的台灣人防疫觀念都很強，因此有時難免對義大利人面對致命病毒的天真感到氣結，疫情爆發初期，光為了是否要戴口罩，就有台義夫妻吵到快離婚。

不過義大利人熱情到近乎雞婆的個性，在困難時刻也發揮了守望相助精神。擔心老年人感染風險高，許多社區都有年輕人自發組成志工團體，免費幫鄰里老人跑腿買菜。

義大利人天性樂觀，讓他們在苦難中仍不失幽默。在超市搶購時，網友戲稱就算餓死也沒人會去搶進口的夏威夷冷凍比薩，因為義大利正宗比薩絕不會添加鳳梨，義大利人對傳統美食文化的堅持「寧死不屈」。

而在義大利2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情最慘烈的時期，義大利網友還能貼文自嘲：大家都說義大利很可悲，但請想想全世界去哪找另一個國家，防護衣是Armani製，呼吸器是Ferrari製，口罩是Gucci製，酒精是Bulgari製？（編輯：韋樞）1090414

超市管制進入人數，入內需要排隊，並維持一公尺以上的安全社交距離。中央社記者黃雅詩羅馬攝 109年4月14日