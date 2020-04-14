上超市購物得朝九晚五 馬尼拉封城吃飯皇帝大

大馬尼拉封城後，不少超市結帳區都排著長長的人龍，民眾到超市購物至少要花上1、2個小時才能回家。圖為民眾3日購物排長龍。中央社記者陳妍君馬尼拉攝 109年4月14日

封城百態專題7

（中央社記者陳妍君馬尼拉14日專電）大馬尼拉封城後，吃飯變成許多居民頭等大事。由於超市購物須保持社交距離，有些人上午9時到超市，排到下午5時才結完帳回家；不少人還因為必須在家做飯，廚藝大為進步。

2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情延燒，大馬尼拉和呂宋島自3月17日起強化社區隔離，等於全面封城，並實施宵禁，所有住戶居家隔離，公司行號、商場等暫停營業，每天每戶只允許一人出門購買食物和生活必需品。

宵禁措施下，大馬尼拉地區超市大多縮短營業時間，上午9時開門後，有些超市下午5時就關門，加上購物時要保持社交距離，限制人數進場，常可看見超市外長長的排隊人龍。

菲律賓家扶中心專員鄭玉琪說，她和同事現在在家工作，三餐自己煮，每天都思考要煮什麼，加上擔心疫情延燒，平時盡可能待在家裡，但每週出門採買時，「沒有排隊兩個小時絕對買不到」。

她表示，排隊兩小時就能結帳回家算幸運，因為超市限制進場人數，週末人潮又多，進超市要排隊，結帳時也要排隊，而且大家每次採買很多東西，結帳時間拉長，有時「整個買下來也是7、8個小時」。

鄭玉琪說，封城開始後，前兩週購物人潮比較多，同事出門購物就像去上班，「大概都9時出門，下午5時回家」。

除了購物時間長，她表示，現在超市貨品品項變少，生鮮商品漲價，「高麗菜和大白菜以前大概只要2/3的價格；肉的單價也變高，以前1公斤250披索（約新台幣148元）的話，現在變成320披索，但是你不買就沒得吃，所以還是硬著頭皮買」。

大馬尼拉封城後，在博弈業工作的Elisa特別成立料理交流群組。她表示，建立群組目的是為了互助，因為封城後不論烹飪或採買，有些台灣人知道的訊息不多，或不方便外出，可以透過群組交流。

Elisa說，因為中國大陸出現武漢肺炎疫情，今年過年期間，她擔心疫情延燒到菲律賓，有空就看美食節目，覺得家裡少了什麼食物，就跑去買，從那時候開始對烹飪產生興趣，「迫使自己要學會煮，是必須要學會的一個技能」。

她表示，大馬尼拉封城後，很多沒做過飯的台灣人必須下廚，會在群組裡問烹飪的問題，還有人說自己常買到爛的茄子，詢問挑選蔬菜的小技巧。

在群組裡，大家會分享滷肉、地瓜球、油飯等作法；分享的同時，其他人也會技癢想做做看。還有人留言說，封城在家「無聊就想煮東西」，相信經過這段時間，很多人廚藝都變強了。

在馬尼拉的物流公司員工陳妤告訴中央社記者，現在成天在家，時間比較充裕，會多花一點時間做菜，加上疫情升溫，希望藉由做菜讓心情好一點。

她表示，封城前大家常點外賣，現在大都自己做飯，「感覺開發了一種新的技能」。她覺得自己廚藝變好，剛開始煮一餐要花上一小時，現在有時候「20到30分鐘就搞定了」。

陳妤說，疫情讓她意識到，要選擇營養的食物，照顧好身體，現在做飯時更注重營養搭配，以維護身體健康。（編輯：陳惠珍）1090414

大馬尼拉封城後，部分超市實施限購措施，圖為民眾3日排隊推兩台購物車分別結帳。中央社記者陳妍君馬尼拉攝 109年4月14日

大馬尼拉封城後，吃飯變成許多居民頭等大事，圖為3日超市內生鮮商品區幾乎被掃光。中央社記者陳妍君馬尼拉攝 109年4月14日