武漢肺炎／英國佛系防疫好煎熬 居家隔離難求醫

封城百態專題4

（中央社記者戴雅真倫敦14日專電）武漢肺炎疫情延燒全球後，英國因為佛系防疫「一舉成名」，防疫毫無章法且成效不彰。疫情期間待在這個國家，心理上的煎熬似乎大過生理。

2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情自1月傳出以來，全球紛紛動員防疫，英國卻是一片靜悄悄。每天從新聞上看著台灣如火如荼動員防堵，身邊英國人卻渾然不當一回事，甚至聽聞戴口罩出門會被白眼，讓在英國生活的台灣人看了急跳腳。

在3、5步就是一診所的台灣，發燒咳嗽自然要去看醫生。從小島國台灣搬到大島國英國後，由於醫療資源稀缺，好不容易適應所謂「自然療法」或「成藥療法」，沒想到碰上傳染病，英國人還是這麼佛系，讓許多台灣留學生終於狠狠撞上文化差異這道牆。

台灣留學生Eric告訴中央社記者，周遭朋友確診後，他也出現高燒症狀，在英國政府的建議措施中，他只能居家隔離、無法求醫。所幸3天後退燒，但某天半夜，他卻突然喘不過氣，趕緊向宿舍管理員求助，但管理員聽到他曾經發燒，就立刻與他保持距離，只肯隔著玻璃、遠遠遞給他一個口罩，就說要打電話給上司，詢問如何處理。

在越來越喘不過氣的緊急狀況中，他只好打電話叫救護車，卻又被告知情況「不夠危急」，應該先打醫療諮詢電話，在被多次互踢皮球後，諮詢人員終於告訴他要如何向救護人員「說明」，才能順利搭上救護車，但他最後仍沒辦法搭上，只得自己叫車。

英國超市地上標語提醒民眾保持2公尺距離。中央社記者戴雅真倫敦攝 109年4月14日

結果到了醫院又是一番等待，換來的只是拍X光和幾句問診，然後又被送回宿舍隔離。而這時宿舍管理員來對他傳達上司指令，就是請他待在宿舍房間隔離，不要與他人接觸。這番話讓他徹底寒心，「他們大概是要等到我死在房間裡才會有動作。」

眼看週遭冷漠，只有身屬的台灣人社群一頭熱擔心疫情，感覺好似成了末日小說的主人翁，雖然預見末日即將到來，身邊卻沒有一個人相信，只能一邊乾著急，一邊囤積物資。

臉書社團裡開始分享囤貨情報，許多台灣留學生曬出自己的戰利品，希望隔海的台灣親友安心。不過隨著疫情加劇，這些物資變成累贅，社團貼文也從秀物資，變成變賣家當送物資，出現一波留學生逃難潮，而因為經濟或學業因素暫時無法返國的留學生，則看著機票價格一天天上漲，內心不停煎熬。

為了安全起見，許多家長也顧不上錢，趕緊要子女搭商務艙回台灣，儘量減少和他人的接觸機會。

3月初，義大利疫情爆發，英國暫時沒有太大疫情傳出，雖然民間開始窸窸窣窣出現騷動，不過大家心裡還是懷抱一絲僥倖，認為「應該不會吧」。

許多人就在戰戰兢兢中過了幾天，3月中，英國確診病例開始傾巢而出。疫情一發不可收拾，英相強生（Boris Johnson）從一開始的「以不變應萬變」，演變到3月23日發布3週禁足令，他自己最後也確診，一度躺進加護病房，疫情的變化堪比電影情節。

英國武漢肺炎疫情延燒後，門衛開始提供洗手液，並貼出警告標語。中央社記者戴雅真倫敦攝 109年4月14日

禁足令也讓生活在承平時代的現代人，體會了當年戰亂時期躲防空洞的感覺，慶幸的是這個年代的防空洞不僅有水、有電，還有窗。

禁足令如今過去3週，許多人心態已從焦慮慢慢平息，而社團裡的文章也從討論疫情，變成討論今天又研究出什麼新菜色，哪家店網購菜色最豐富、速度最快。

禁足迫使人們望向窗外，天氣好的時候，遠方高樓的居民會把孩子的玩具全部搬到陽台上，像是學步車、小滑梯、球池，享受一絲春日陽光。鮮少見到人影的隔壁大樓頂樓，也越來越多人造訪，苦中作樂。

英國剛開始實施禁足令時，許多旅英台灣人都會收到台灣親友的關懷，幾乎每天都有人詢問情況如何。

對台灣人而言對抗病毒是在生活中防疫，但對於在英國被「關禁閉」的人來說，防疫幾乎是生活的大部分：搭電梯看到電梯裡有人，第一反應是後退3大步；搭地鐵必須遠離沒戴口罩（在英國相當常見）、大聲說話可能會噴出口沫的人。

這場防疫戰爭不知何時才會結束，很多人卻慢慢培養出不自覺的習慣，像是有意識地不揉眼睛，洗手時則不自覺像強生一樣，一定哼唱20秒生日快樂歌才能停止。（編輯：林憬屏）1090414