一場武漢肺炎疫情 拉開人際距離卻也拉近人心

封城百態專題2

（中央社記者江今葉華盛頓13日專電）「社交距離」或許是今年最熱門的詞彙。武漢肺炎席捲全球，各國執行維持社交距離，人與人被迫疏遠，連家人都無法團聚，但溫馨事發生在全球各角落，人心不因距離而拉遠。

在3月16日美國總統川普宣布遏阻2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情措施，保持15天社交距離（social distancing）後，包括大華府地區在內的許多州也紛紛發布居家令，民眾改為在家遠距上班，非必要不外出。

華府一位來自阿根廷的住戶在電梯貼出告示，表示願意為年老、有任何因素不方便外出採購或有其他需求的住戶提供協助。中央社記者江今葉華盛頓攝 109年4月14日

4天後的上午約9時30分，手機裡的當地友人群組冒出一個訊息，群組裡一個朋友急問所有人，有沒有人知道另一位跟他在同一家公司上班同事的下落，因為他當天沒有按照規定遠距打卡上班，電話也沒通，朋友擔心獨居的他是不是有狀況。

一時之間，群組裡的人都開始想辦法和這個人聯繫，住得近的人馬上換了外出服去他家敲門。事後發現原來是手機壞了無法對外聯繫，只是虛驚一場。大家笑說手機壞的真不是時候，但也看到在疫情非常時期的友誼無價。

親友之間聯繫變得密切不說，陌生人間的溫馨故事也在世界各個角落發生。川普15天社交距離禁令公布當天，記者居住的社區電梯裡就有一位來自阿根廷的住戶貼了紙條，表示願意為年老、有任何因素不方便外出採購或有其他需求的住戶提供協助。

根據美國政府公布的減緩疫情指南，政府呼籲民眾維持社交距離、不要到餐館與美食廣場用餐、不要舉辦10人以上的集會。這項指南在3月底到期後，又宣布延長一個月至4月30日。各州則有各自的執行細則與期限。

截至7日為止，全美共有42州及首都哥倫比亞特區、關島與波多黎各3區執行居家禁令（stay-at-home）。沒有居家禁令的州多半也對都會區執行類似禁令，希望民眾能減少不必要的接觸，減緩疫情擴散速度與範圍。

為避免疫情擴散，全美3/4州實施居家禁令，呼籲民眾非必要不得外出，連五星級飯店也門可羅雀。中央社記者江今葉華盛頓攝 109年4月14日

對於熱情的美國人來說，社交距離與居家禁令的規範完全與生活慣例背道而馳，尤其正值春暖花開之際，要剛擺脫寒冬的民眾眼望外頭暖陽，卻得繼續窩在家中真是一大煎熬。

但為了安度疫情，許多美國民眾乖乖依循政府指南，過去公園開心打棒球、踢足球的景況不在，呼朋引伴戶外烤肉趴也已不復見，即使跑步、遛狗，當有人迎面而來時，許多人也會自動拉開距離，就算朋友、鄰居遇見，也不再擁抱親吻，而是維持「社交距離」。

儘管人與人的物理距離因為這場疫情拉開到6呎（約183公分），但人心卻因此更為拉近。

為支持小商家與小農，讓他們能安然度過疫情，有人在網路上發起活動，鼓勵民眾向住家附近的小店家與農場訂餐或購物；有人發起網路視訊，歡迎民眾加入陪獨居老人聊天行列，也能確保獨居老人平安健康；有人發起媽媽群組，輪流照顧幼童，讓被迫在家工作的父母能安心上班，不致在工作與育兒之間忙昏頭；有人主動在家門外放置食物與必需品，讓有需要的民眾或遊民自行取用。

這些看似不大，背後卻帶著人飢己飢精神的小故事，天天在這個疫情肆虐的世界發生。（編輯：郭中翰）1090414