巴西派專機到中國運回口罩醫療物資

（中央社記者唐雅陵聖保羅14日專電）巴西政府預定從15日起派遣40架專機前往中國運回約960公噸的個人防護配備，提供對抗2019冠狀病毒疾病（Covid-19，武漢肺炎）疫情的巴西醫護人員使用。

巴西衛生部今天指出，一共向中國購買2.4億片口罩和其他醫療物資，首批1500萬片口罩預計20、21日運抵巴西，其餘將在未來幾周陸續抵達，讓第一線醫護人員可以安心工作。

衛生部也公布武漢肺炎疫情最新報告，目前全國累計2萬5262例確診病例，較13日新增1791例；1.4萬例順利康復；1532例死亡，較13日新增201例。

聖保羅州有9371例確診病例、695例死亡，超過2000名患者住院治療，七成以上在加護病房。

克魯茲基金會（Fiocruz）調查數據顯示，單單3月8日至28日，聖保羅就有9759名患者因嚴重呼吸道疾病住院，較2019年全年因相同問題住院的9701人還多。

這些患者中，1727人確診感染冠狀病毒，234人感染其他病毒，963人檢測結果呈陰性反應，另外還有5664人正等候檢驗結果。

聖保羅冠狀病毒控制中心督導、感染管控專家威普（David Uip）表示，目前公私立醫療院所的病床使用率平均已超過7成，顯示醫療體系開始面臨極限考驗，因為不只武漢肺炎病例將繼續攀升，隨著南半球氣候變冷，其他病毒疾病患者人數也會增加。

里約熱內盧州有3410例確診、224例死亡。州長偉澤（Wilson Witzel）今天在社群媒體上傳一支影片宣稱自己感染冠狀病毒，檢測結果呈陽性反應，過去兩天出現發燒、喉嚨痛、嗅覺不敏等症狀。

偉澤表示將繼續在州長官邸橘園宮工作，但遵循醫師指示接受隔離，同時重申社交距離的重要性，呼籲民眾待在家裡，因為病毒傳播速度快，任何人都可能染病。（編輯：韋樞）1090415