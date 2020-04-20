更多編輯台推薦新聞：
全美多州民眾無視禁令 集體上街抗議禁足令
國際

全美多州民眾無視禁令 集體上街抗議禁足令

敦睦艦隊染疫者曾訪4門市 家樂福閉館消毒
生活

敦睦艦隊染疫者曾訪4門市 家樂福閉館消毒

防堵敦睦艦隊疫情陸上飄 前線採檢檢驗徹夜忙翻
生活

防堵敦睦艦隊疫情陸上飄 前線採檢檢驗徹夜忙翻

互動專題／通車24年改變你我日常 測驗尋找北捷達人
生活

互動專題／通車24年改變你我日常 測驗尋找北捷達人

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際

成功防堵疫情爆發 紐西蘭封鎖措施下週鬆綁

最新更新：2020/04/20 15:45

（中央社威靈頓20日綜合外電報導）紐西蘭總理阿爾登（Jacinda Ardern）今天表示，紐西蘭在成功阻止2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情「失控爆發」後，下週將鬆綁全國防疫封鎖措施。

阿爾登表示：「我們已經做到非常少國家能做到的事。我們成功阻止一波破壞。」

她表示，紐西蘭警戒措施將從4月27日深夜起從最嚴格的第4級降為第3級，並持續實施2週以評估情況。

法新社報導，這代表被認為安全無虞的商家可以恢復營業，部分學校也可恢復上課，地方旅遊限制放寬，不超過10人的婚禮或喪禮等聚會也獲准舉行。

雖然許多限制都稍微鬆綁，維持社交距離的規定仍不變。

阿爾登說：「我對我們一起達成的初期成果感到無比驕傲，同時也感到肩負重責大任，必須確保我們不會失去任何我們取得的成果。」

紐西蘭3月底進入為期4週的封鎖狀態，包括對外關閉全國邊境，實施全國性禁足令，並關閉非必要商家和設施。

種種嚴苛的措施使得人口500萬的南太平洋島國紐西蘭成為防疫最成功的國家之一，迄今僅有約1100起已知病例，包括12起死亡和974起痊癒病例，今天新增確診病例有7例。（譯者：李佩珊/核稿：林治平）1090420

延伸閱讀
紐西蘭新增8起確診皆境外移入 武漢肺炎累計20例紐西蘭武漢肺炎確診第一例 患者從伊朗返國武漢肺炎延燒 紐澳撤僑193人隔離

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報