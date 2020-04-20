成功防堵疫情爆發 紐西蘭封鎖措施下週鬆綁

（中央社威靈頓20日綜合外電報導）紐西蘭總理阿爾登（Jacinda Ardern）今天表示，紐西蘭在成功阻止2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情「失控爆發」後，下週將鬆綁全國防疫封鎖措施。

阿爾登表示：「我們已經做到非常少國家能做到的事。我們成功阻止一波破壞。」

她表示，紐西蘭警戒措施將從4月27日深夜起從最嚴格的第4級降為第3級，並持續實施2週以評估情況。

法新社報導，這代表被認為安全無虞的商家可以恢復營業，部分學校也可恢復上課，地方旅遊限制放寬，不超過10人的婚禮或喪禮等聚會也獲准舉行。

雖然許多限制都稍微鬆綁，維持社交距離的規定仍不變。

阿爾登說：「我對我們一起達成的初期成果感到無比驕傲，同時也感到肩負重責大任，必須確保我們不會失去任何我們取得的成果。」

紐西蘭3月底進入為期4週的封鎖狀態，包括對外關閉全國邊境，實施全國性禁足令，並關閉非必要商家和設施。

種種嚴苛的措施使得人口500萬的南太平洋島國紐西蘭成為防疫最成功的國家之一，迄今僅有約1100起已知病例，包括12起死亡和974起痊癒病例，今天新增確診病例有7例。（譯者：李佩珊/核稿：林治平）1090420