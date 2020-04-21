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首頁 / 國際

法國武漢肺炎死亡人數破2萬 全球第4國

最新更新：2020/04/21 09:42
法國衛生部公衛署長沙羅孟20日宣布，武漢肺炎新增547起死亡病例，成為全球第4個染疫死亡人數突破2萬的國家。圖為巴黎民眾戴口罩上街。（法新社提供）
法國衛生部公衛署長沙羅孟20日宣布，武漢肺炎新增547起死亡病例，成為全球第4個染疫死亡人數突破2萬的國家。圖為巴黎民眾戴口罩上街。（法新社提供）

（中央社巴黎20日綜合外電報導）法國今天宣布，境內2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）新增547起死亡病例，成為全球第4個染疫死亡人數突破2萬的國家。

法新社報導，法國衛生部公衛署長沙羅孟（Jerome Salomon）在記者會上說：「今晚，我國越過一個具有象徵性且特別令人痛苦的關卡。」

他宣布法國死亡病例共計2萬265例，包括1萬2513人在醫院不治，另外7752人在養老院和其他護理之家病故。

沙羅孟指出，感染新型冠狀病毒死亡的總人數，如今已遠高於法國近年最嚴重流感疫情釀成的約1萬4000死，甚至超過2003年熱浪的約1萬9000死。

法國是第4個2019冠狀病毒疾病死亡人數破2萬的國家，前3名是美國、義大利和西班牙。根據路透社報導，美國有超過4萬1000人病故；義大利2萬4114死；西班牙2萬852死。

法國確診病例增加1.8%，來到11萬4657例，護理之家可能病例增加1.1%至4萬726例，總計15萬5383例。

不過沙羅孟也提供一些正面訊息，包括加護病房人數連續第12天下滑，減至5683人，顯示全國封鎖防疫逐漸出現成效，且染疫住院人數連續第6天下滑，來到3萬584人。

法國預定5月11日開始放寬部分管制措施，但沙羅孟強調嚴格遵守防疫規定很重要，民眾不能鬆懈。（譯者：盧映孜/核稿：劉文瑜）1090421

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