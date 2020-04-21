勝利日閱兵被迫取消 俄令逾萬名綵排官兵隔離2週

（中央社莫斯科20日綜合外電報導）俄羅斯2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情蔓延，國防部今天下令逾萬名官兵展開為期2週的強制隔離，已開始進行綵排的莫斯科紅場勝利日閱兵儀式也因疫情被迫取消。

俄羅斯原定5月9日舉行聲勢浩大的閱兵儀式，展示軍事硬體設備，參加閱兵的部隊共計1萬5000人，以紀念蘇聯二戰勝利75週年。克里姆林宮希望藉由這場活動，向各界展示俄羅斯的軍事和外交影響力。

不過，隨著疫情持續延燒，俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）上週不得不宣布推遲這場紀念活動，目前尚未公布更動後的確切日期。

蒲亭說，對俄羅斯人而言，勝利日慶典是「神聖的」，而他每年也會從高台上親自監督閱兵遊行，然而冠狀病毒疫情在俄羅斯爆發，意味現在要舉辦這類活動風險太高。

電視播出的綵排畫面顯示，數以千計官兵本月稍早在莫斯科郊區的訓練場並肩邁著整齊步伐，參加綵排的人員都沒戴口罩，也無法保持安全社交距離。

路透社報導，俄羅斯國防部旗下的「紅星」（Zvezda）電視台今天表示，所有在莫斯科參與排練的官兵都將被送回全國各地的常駐地，接受為期14天的隔離。

國防部並未表示這是否只是預防措施，也沒說明是否有官兵生病或正在接受觀察，不過用來運送他們的所有軍用車輛、火車和飛機都將進行消毒。

俄羅斯媒體臆測，病毒實際上已在參與綵排的官兵間傳播。

儘管當局已對莫斯科等地祭出封鎖措施，俄羅斯確診病例本月仍急遽攀升。截至今天，俄羅斯已通報4萬7121確診，405人病故。（譯者：劉文瑜/核稿：劉淑琴）1090421