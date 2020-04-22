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土耳其清真寺抗疫變身超市 這裡的物資只送不賣

最新更新：2020/04/22 17:47
土耳其各地清真寺因疫情暫停集體祈禱後，伊斯坦堡德德曼清真寺門口原本供信徒放鞋的鞋架，現在改成堆放物資，看來跟超市貨架沒兩樣，但只送不賣。（法新社提供）
土耳其各地清真寺因疫情暫停集體祈禱後，伊斯坦堡德德曼清真寺門口原本供信徒放鞋的鞋架，現在改成堆放物資，看來跟超市貨架沒兩樣，但只送不賣。（法新社提供）

（中央社伊斯坦堡22日綜合外電報導）走進伊斯坦堡德德曼清真寺，門口原本供信徒放鞋的鞋架，現在堆了一包包的義大利麵、一瓶瓶油、和一袋袋的餅乾，看來跟超市貨架沒兩樣。

但這些東西只送不賣，只有受到武漢肺炎疫情衝擊、有急用的人可以取用。

德德曼（Dedeman）清真寺在窗上貼了告示，請有能力的人留點東西，需要的人則可取用。

土耳其各地清真寺因疫情暫停集體祈禱後，33歲的德德曼清真寺伊瑪目（教長）卡基爾（Abdulsamet Cakir）靈機一動，想出這個點子援助貧民。

他告訴法新社：「暫停集體祈禱後，我想把富人與有需要的人連結在一起，恢復清真寺的活力。」

他一邊把地上的東西放到大門口的架上，一邊表示，他這麼做的靈感，來自鄂圖曼帝國時期稱為「慈善石」的捐獻文化。

所謂的「慈善石」，是一種為連結富人與窮人、豎立在城內特定地點的小柱石，目的是以有尊嚴、不冒犯的方式救助有需要的人，有能力幫忙的人可在慈善石上方洞內留下東西，數量不拘，有需要的人則只取用需要量，把東西留給其他也有急用的人。

卡基爾表示：「疫情爆發之後，我們尋思怎麼做可以幫助弟兄。」

「我們從祖先的『慈善石』文化得到靈感，決定請有能力的弟兄幫忙，填滿清真寺的架子。」

卡基爾在牆上掛了張清單，需要幫忙者可寫下姓名和電話，接著他會把單子遞給地方當局，確定這些人確實有需要之後，團隊就會發出訊息，請他們到清真寺來拿東西，一次最多8樣。

50歲的歐卡克（Guleser Ocak）告訴法新社：「我真的很需要，我先生沒工作，我以前幫人打掃房子，但疫情爆發後，他們就不找我了。」

「之前我在單子上寫下姓名，今天就收到通知要我來拿東西。」

德德曼清真寺提供這項服務已經2週，每天幫助120人，而名單上列的人數超過900人。

每次最多只能有2人戴口罩和手套進入寺內拿取東西，其他人在外等候，彼此保持數步的距離。

卡基爾表示：「我們在一天之內分散發放，每半小時叫15個人，這樣就能遵守社交距離，也不會大排長龍。」

「我們盡己所能幫助弟兄姊妹，盡可能用最好的方式，不讓他們覺得被冒犯。」

德德曼清真寺不接受現金捐獻，只接受物資。

「也有廠商捐東西，一家麵粉廠捐麵粉，烘焙店拿麵包來，水公司則捐了水。」

現在，清真寺的架上堆滿土耳其各地物資，也不乏海外捐助物品。

卡基爾表示：「大家都在盡己所能幫忙有需要的人，比方說，一位住法國的弟兄上網購物，指示東西送來我們清真寺。」

29歲的柯西莫古（Duygu Kesimoglu）說：「這間清真寺真的、真的對我們好好。」

「我很倒楣沒了工作，因為疫情的關係，他們不僱用我們了。沒工作、沒錢，這個忙幫得真的太好、太好了。」（譯者：鄭詩韻/核稿：嚴思祺）1090422

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