韓國檢測二度確診患者 初步判定幾無傳染性

（中央社首爾22日綜合外電報導）韓國接連出現2019冠狀病毒疾病（COVID-19）痊癒患者二度確診案例，當局進行病毒分離檢測部分結果今天出爐，初步判定二度確診者幾乎不具傳染性。

韓聯社報導，韓國中央防疫對策本部長鄭銀敬今天在例行記者會表示，當局針對39例二度確診案例進行病毒分離檢測，其中6例完成培養檢測結果呈陰性，其他33例仍在進行檢測。

鄭銀敬說明，雖然在聚合酶鏈反應（PCR）檢測中呈陽性，但在病毒培養檢測中呈現陰性，判斷應幾乎不具傳染性或傳染性很低。

媒體問及是否該改以病毒培養檢測代替PCR作為痊癒判定標準，鄭銀敬回應，目前各國都是以PCR為準，且病毒培養需時2週以上，以此作為解除隔離的標準不太務實。

截至今天，韓國境內二次確診患者累計207例，較前一天增加15例。

中央防疫對策本部今天也公布對25名恢復期患者的調查結果，確認全員體內都產生可對抗病毒的「中和抗體」，不過，其中12例仍在病毒基因檢測中呈陽性。

鄭銀敬說明，這顯示患者雖然產生中和抗體，但未能完全清除病毒，推測病毒在體內殘留的時間長短可能不同。不過她也強調，這是針對恢復期患者的調查，並非解除隔離的案例，不能以此推論解除隔離者有5成可能二度確診。（譯者：廖禹揚/核稿：林治平）1090422