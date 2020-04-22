上傳合照百口莫辯 土耳其17人社交距離違規罰23萬

土耳其31個省自23日凌晨起封鎖4天，為爆發武漢肺炎疫情以來時間最長的「封城」措施。民眾22日在某連鎖超巿位於安卡拉一家門巿前排隊採購民生物資。中央社記者何宏儒安卡拉攝 109年4月22日

（中央社記者何宏儒安卡拉22日專電）土耳其東部17名男性違反須保持至少1.5公尺社交距離的防疫規定，還將合照上傳社群媒體，警方不費吹灰之力查獲且證據確鑿，每人重罰3150里拉（約新台幣1萬3560元）。

「自由日報」（Hurriyet Daily News）今天報導，東部艾拉齊省（Elazig）警方在社群媒體發現這張照片，共有17個人站在一家公司前方合照，彼此沒有依規定保持至少1.5公尺的社交距離。

警方認定這群人違反俗稱武漢肺炎的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）防疫規定，已對身分確認的5個人裁罰法定罰金3150里拉，正循線追查照片中另外12個人。

這17個人都將挨罰，罰金總額將超過新台幣23萬元。

為遏制武漢肺炎散播，當局已實施諸如學校和大學停課，以及購物中心、娛樂場所、酒吧等場所歇業等措施，體育活動也予以暫停。此外，超級巿場縮短營業時間並且嚴格限制同時進場人數、公車只能運用半數載客容量且乘客不准毗鄰而坐、民眾搭車和前往公共場所也強制戴口罩。

衛生部昨天通報新增4611起武漢肺炎確診病例、119起死亡病例，使得累計確診病例來到9萬5591例，為病例數最多的中東國家，並有2259人病逝。

總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）昨天表示，境內疫情開始進入高原期，目標於穆斯林齋戒月之後讓人民生活恢復正常。土耳其今年定24日進入齋戒月，5月23日結束。

土耳其已連續兩個週末對31個省實施為期48小時宵禁，影響占人口78%的約6400萬人。23日適逢國定假日「國家主權與兒童節」，艾爾段20日晚間宣布31個省自23日凌晨起封鎖4天，將是疫情爆發以來時間最長的「封城」措施。各地超級巿場昨天和今天都出現採購民生物資的人潮。

艾爾段表示，假日封城措施可能會繼續實施「一段時間」。（編輯：陳惠珍）1090422