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西班牙料延長封城 但放寬14歲以下孩童禁足令

最新更新：2020/04/22 21:29

（中央社馬德里22日綜合外電報導）西班牙今天說，過去24小時有435人死於2019冠狀病毒疾病（COVID-19），單日不治人數連兩天微幅上揚，累計達2萬1717人。政府雖料將延長封城令，但放寬對14歲以下孩童限制。

西班牙衛生部說，西班牙是全球死亡人數第3多的國家，僅次於美國和義大利，確診人數再增加4211例，達到20萬8389例。

西班牙20日新增399死，是4週以來新低，但21日新增死亡人數又增至430起。官員解釋，由於延遲收到週末死亡人數的地區數據，週二死亡人數常小幅上升。

西班牙3月14日開始的封城令已經兩度延長，國會預計在今天再延長至5月9日。

但從26日開始，將放寬對年輕人的限制。在世界最嚴格的封城禁令下，他們已經有近6週無法出門。

從26日開始，14歲以下的孩子可以和父母一起散步，或陪父母外出購買食物、藥品或去銀行。

西班牙總理桑傑士（Pedro Sanchez）今天在國會發表演說時表示，可能5月下半月開始放鬆封城令。但他警告，將會「緩慢而漸進」，極其小心地放寬禁令。（譯者：林沂鋒/核稿：林治平）1090422

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